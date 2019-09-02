رقم حساب المواطن لأستقبال الشكاوي بالسعودية وكيفية تقديم الشكوة عبر الموقع الرسمي

اعلن مؤخرا برنامج حساب المواطن عن استقبال الشكاوي وجميع الاعترضات الخاصة بقيمة الاستحقاق الخاصة بالدعم، وقد وضع البرنامج رقم حساب معين لاستقبال تلك الشكاوي، والذي اصبح موضوع هام يبحث عنه جميع المواطنون بالمملكة العربية السعودية، وسوف نقدم لكم في ذلك المقال رقم حساب المواطن للشكاوي وبعض الطرق الاخري لكي يستطيع كل مواطن سعودي تقديم الشكاوي التي يريدها، وذلك في خلال الفترة المتاحة التي اعلن عنها البرنامج وهي 5 ايام تبدأ من بعد صرف الدفعة.







رقم حساب المواطن لأستقبال الشكاوي

وقد صرح البرنامج بوجود عدت طرق لاستقبال الشكاوي ، اولا عن طريق خدمة عملاء حساب الموطن، والتي يتم استقبال الشكاوي بها علي مدار الساعة، ولكن نحيط سيادتكم علما انه في يوم الجمعه ويوم السبت يكون استقبال الشكاوي محدد من الساعة 1 مساءً وحتي الساعه 11 مساءً، ويمكن التواصل معهم عن طريق ذلك الرابط من هناا، والطريقة الثانية وهي التواصل معهم عن طريق بوابة حساب المواطن الالكترونية ويتم استقبال الشكاوي بها علي مدار 24 ساعه ويمكنك الدخول اليها من ذلك الرابط من هناا، والطريقة الثالثة عن طريق موقع خدمة صوتك والذي يقوم بستقبال الشكاوي علي مدار 24 ساعه، اما عن الطريقة الرابعة والذي يبحث عنها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية، وهي عن طريق رقم حساب المواطن للشكاوي، ويتم استقبال الشكاوي بمواعيد معينة وذلك من الاحد الي الخميس من الساعه 8 صباحاً الي الساعه 10 مساءً، والذي يتم التواصل من خلال رقم معين وهو 19912.







ما الذي يجب عليك فعله قبل تقديم الشكوي

تبعا لم اصدره برنامج حساب المواطن بشأن تقديم الشكاوي، فقد صرح بعدة خطوات يجب عملها قبل ارسال شكوي بخصوص المبلغ المستحق، فقد أكد البرنامج انه يجب علي كل مواطن التاكد من تطابق المبلغ المودع في حسابه البنكي مع قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك علي البوابة الالكترونية، في حالة التأكد من وجود خطأ في قيمة المبلغ المودع في الحساب البنكي الخاص بك، يمكنك تقديم شكوى عبرالموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج، عن طريق الضغط علي ايقونة الشكوى في الموقع، وذلك بعد خمسة ايام من ايداع المبلغ بالحساب البنكي، وقد صرح انه يتم التعامل مع جميع الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين في مدة تصل الي ثلاثة اشهر، بعدها يتم اعلان الردود علي تلك الشكاوي سواء بالفبول او بالرفض.





