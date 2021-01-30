رقم طوارئ المياه السعودية للإبلاغ عن أي مشكلات لشركة nwc

رقم طوارئ المياه السعودية هو رقم تم توحيده داخل المملكة العربية السعودية من قبل شركة تسمى المياه الوطنية، وأصبح في فترة قصيرة أحد أهم الأرقام التي يتم استخدامها في كثير من الأسئلة والشكاوى حول الخدمات المقدمة سواء مياه شرب أو مياه الصرف الصحي في السعودية، وتعتبر الشركة من أفضل شركات المياه التابعة للحكومة، وقد كلفت عبر مرسوم ملكي بإدارة أعمال التوصيل والتوزيع للمياه في المملكة، وهذا كان ضمن مبادرة دورها ترشيد وتحسين استخدام المياه في السعودية، وإدارة الموارد بصورة حسنة لكي تدوم، وتعمل بكفاءة.

رقم طوارئ المياه السعودية

لقد أصدرت شركة المياه أرقام مخصصة لها وأرقام طوارئ، وذلك في حالة حدوث أي بلاغ بسبب وجود أعطال أو مشاكل في المياه، وهذا لا يشمل منطقة أو منطقتين في المملكة بل يشمل المملكة كلها، فعند الاتصال بالشركة تقوم بإرسال العمالة والمسؤلين بطريقة سريعة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين للحفاظ على حياة المواطنين، والحفاظ على المياه، هذا الرقم هو المخصص للحالات الطارئة 8004411110 وخصصت الشركة رقم آخر وهو 920001744 ومن خلاله يمكن تقديم خدمات التوصيل ودفع الفواتير.

كيفية الإبلاغ عن حالة إلكترونيا

وفرت الشركة خدمة يمكن من خلالها تقديم البلاغات بطريقة سهلة عن طريق موقعها الإلكتروني المخصص، وذلك يتم في عدة خطوات وهي:

الإبلاغ عن طريق الخدمة من هنا.

الدخول عن طريق الحساب الشخصي في الشركة.

سيقوم أحد العاملين في خدمة العملاء بإرسال رمز على جوالك لتفعيل الخدمة.

الإبلاغ عن طريق إدخال المعلومات والتفاصيل.

الانتظار لفترة محدودة، وسيتم الرد.

لقد تحدثا عن رقم طوارئ المياه السعودية، وذلك من أجل توفير وسيلة للتواصل من أجل المواطنين، ثم ما هي الخطوات التي يجب القيام بها للإبلاغ إلكترونيا.