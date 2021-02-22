رقم كنتاكي الموحد السعودية لتوصيل الطلبات لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية

رقم كنتاكي الموحد السعودية الذي يتساءل عنه العديد في المملكة، فهو أحد المطاعم المعروفة عالمياً لانه يوفر الكثير من الوجبات المتنوعة لكافة المواطنين وله الكثير من الفروع داخل السعودية، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عنه بالتفصيل تابعونا.

رقم كنتاكي الموحد السعودية

يُعتبر كنتاكي واحد من أفرع سلسلة المطاعم المتواجدة في كافة أنحاء العالم العربي والأوربي، فهو يُقدم مجموعة كبيرة من الوجبات السريعة التي لا مثيل لها في باقي المطاعم وأشتهر بالمذاق الشهي.

لذا يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن رقمه وهو 920021111، لذا يُمكنك التواصل معهم على مدار اليوم لطلب الوجبة التي ترغب في تناولها وتفضلها.

أشهر فروع كنتاكي في المملكة

هناك الكثير من فروع كنتاكي متواجدة في المملكة العربية السعودية وهي تتمثل فيما يلي:

فرع كنتاكي جدة الموجود في مكان يُسمى البساتين.

فرع كنتاكي بالرياض ويوجد في طريق الملك عبد الله.

فرع أخر وهو في أبها والمتواجد بالليالي أبها للتسوق.

قائمة وجبات كنتاكي

في بعض الأحيان يرغب الكثيرون في طلب وجبات من كنتاكي ولكن يرغبون في معرفة الأصناف المستجدة وغيرها، لذا يُمكنك معرفة كافة التفاصيل التي تخص المنيو الخاص بهم عن طريق النقر هنا وبعد ذلك أطلب ما تفضله وسوف يصل إليك في أسرع وقت مُمكن في جميع أنحاء المملكة.

والجدير بالذكر قم بالتواصل مع أقرب فرع إليك لكي تحصل على الطعام في أسرع وقت.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو رقم كنتاكي الموحد السعودية وذكرنا المزيد من التفاصيل التي تخص هذا المطعم ونود أن يكون نال اعجابكم، وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.