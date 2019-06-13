رقم كنتاكي KFC الموحد في المملكة العربية السعودية وعناوين أبرز فروعه

رقم كنتاكي الموحد في المملكة العربية السعودية KFC وعناوين أبرز فروعه من أهم الخدمات التى لايغفل عنها سكان المملكة العربية السعودية بمختلف مدنها، حيث تعتبر سلسلة مطاعم كنتاكى من أشهر مطاعم الوجبات السريعة على مستوى العالم، نظرًا لتميزهم بتحضير الدجاج بنكهة مميزة ولذيذة أجمع الجمهور على عدم منافسة أحد عليها، ولذلك يكون رقم كنتاكي الموحد في المملكة العربية السعودية KFC وعناوين أبرز فروعه محل بحث طول الوقت.

يعتبر فرع كنتاكي الرئيسي في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية وتم افتتاحه في عام 1930، وبعدها انتشرت فروع كنتاكي KFC في مختلف دول العالم لتكون من أكبر سلسلة المطالم العالمية ، وتم افتتاح أول مطعم كنتاكي في دول الخليج سبتمبر 1973 بدولة الكويت وبعدها توالت فروع كنتاكى في كل مكان لتكون المملكة العربية السعودية ثاني الدول العربية التى افتتح فيها سلسلة مطاعم كنتاكي KFCونستعرض معكم رقم كنتاكي الموحد في المملكة العربية السعودية KFC وعناوين أبرز فروعه.

.من كنتاكي أجمل التمنیات بأطیب الأوقات في العید السعید pic.twitter.com/eEPDMDdJOm — KFC Arabia (@kfcarabia) June 3, 2019

عناوين فروع كنتاكي KFC في السعودية

من أ شهر فروع كنتاكي KFC في السعودية فرع كنتاكي الرياض وفرع كنتاكى ابها، وكذلك فرع كنتاكي جدة ويتوافد إليهم العديد من سكان المملكة سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة بمختلف الأعمار، وعناوين فروع كنتاكي KFC في السعودية على النحو التالي:

عنوان كنتاكي في ابها

العنوان: ليالي أبها للتسوق، المنهل

أبها 62521

ساعات العمل: مفتوح

الهاتف: +966 9200 21111

عنوان كنتاكي في الرياض

العنوان: طريق الملك عبدالله، الملك فهد

الرياض 12271

ساعات العمل: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

الهاتف: +966 9200 21111

عنوان كنتاكي في جدة

العنوان: البساتين، جدة 23719 ساعات العمل: من التاسعة صباحاً حتى الـ٢:٣٠ ص الهاتف: +966 9200 21111

رقم كنتاكي KFC الموحد في المملكة

طرحت مجموعة مطاعم كنتاكي KFC رقم موحد في السعودية من أجل خدمة التوصيل من فروع كنتاكي السعودية هو 9200211 ويمكنكم التواصل عليه من مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث عمدت إداراة كنتاكي على انتشار فروعها في كل مكان تلبية احتياجات محبي وجباتها.