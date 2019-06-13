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رقم كنتاكي KFC الموحد في المملكة العربية السعودية وعناوين أبرز فروعه

كتب عبد الله جمعةفي آخر تحديث
رقم كنتاكي KFC الموحد في المملكة العربية السعودية وعناوين أبرز فروعه
رقم كنتاكي KFC الموحد في المملكة

رقم كنتاكي الموحد في المملكة العربية السعودية KFC وعناوين أبرز فروعه من أهم الخدمات التى لايغفل عنها سكان المملكة العربية السعودية بمختلف مدنها، حيث تعتبر سلسلة مطاعم كنتاكى من أشهر مطاعم الوجبات السريعة على مستوى العالم،  نظرًا لتميزهم بتحضير الدجاج بنكهة مميزة ولذيذة أجمع الجمهور على عدم منافسة أحد عليها، ولذلك يكون رقم كنتاكي الموحد في المملكة العربية السعودية KFC  وعناوين أبرز فروعه محل بحث طول الوقت.

يعتبر فرع  كنتاكي الرئيسي في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية وتم افتتاحه في عام 1930، وبعدها  انتشرت فروع  كنتاكي KFC في مختلف دول العالم  لتكون من أكبر سلسلة المطالم العالمية ، وتم افتتاح أول مطعم كنتاكي في دول الخليج سبتمبر 1973 بدولة الكويت وبعدها توالت فروع كنتاكى في كل مكان لتكون المملكة العربية السعودية ثاني الدول العربية التى افتتح فيها سلسلة مطاعم كنتاكي KFCونستعرض معكم رقم كنتاكي الموحد في المملكة العربية السعودية KFC  وعناوين أبرز فروعه.

عناوين فروع كنتاكي KFC في السعودية

من أ شهر فروع كنتاكي KFC في السعودية فرع كنتاكي الرياض وفرع كنتاكى  ابها، وكذلك فرع كنتاكي جدة ويتوافد إليهم العديد من سكان المملكة سواء  السعوديين أو المقيمين بالمملكة بمختلف الأعمار، وعناوين فروع كنتاكي KFC في السعودية على النحو التالي:

عنوان كنتاكي في ابها

  • العنوان: ليالي أبها للتسوق، المنهل
  •  أبها 62521
  • ساعات العمل: مفتوح
  • الهاتف: +966 9200 21111

عنوان كنتاكي في الرياض

  • العنوان: طريق الملك عبدالله، الملك فهد
  •  الرياض 12271
  • ساعات العمل: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل
  • الهاتف: +966 9200 21111

عنوان كنتاكي في جدة

  1. العنوان: البساتين، جدة 23719
  2. ساعات العمل: من التاسعة صباحاً حتى الـ٢:٣٠ ص
  3. الهاتف: +966 9200 21111

رقم كنتاكي KFC الموحد في المملكة

طرحت مجموعة مطاعم  كنتاكي KFC رقم موحد في السعودية من أجل خدمة  التوصيل من فروع كنتاكي السعودية هو 9200211  ويمكنكم التواصل عليه من مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث عمدت  إداراة كنتاكي على  انتشار فروعها في كل مكان تلبية  احتياجات محبي وجباتها.

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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