رقم مكتب العمل : لاستقبال الاستفسارات والبلاغات والاقتراحات

أعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن تخصيص رقم جوال مكون من خمس أرقام، ويأتي ذلك في ايطار خطة الوزارة لاستخدام الأساليب التقنية والحديثة في التواصل مع العملاء، ولتلقي البلاغات والمقترحات والغستفسارات الخاصة بالعملاء، وتنفيذ الخدمات اللازمة مثل خدمة الدعم الفني، وخدمة تقديم الشكاوي، والخدمات الخاصة ببرنامج حماية الأجور، وخدمة حجز موعد إلكتروني، وتسوية الخلافات العمالية، والعديد من الخدمات الأخري، وسنقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج الرقم الخاص بخدمة عملاء وزارة العمل والخدمات التي يقدمها .

رقم مكتب العمل

خصصت وزارة العمل رقم موحد مكون من خمسة أرقام وهو (19911)، ليتمكن العملاء من التواصل مباشرة ومعرفة كافة المعلومات اللازمة التي تقدمها الوزارة، وتخطي عدد الاتصالات على الرقم الموحد أكثر من 110 الف اتصال شهري، ويتم الرد علي 97 في المئة من إجمالي الإتصالات الواردة، حيث بلغ متوسط وقت الانتظار حتي يتم الرد حوالي 12 ثانية، ويقدم رقم خدمة العملاء الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل مثل :

الخدمات التي تقدمها هيئة تسوية الخلافات العمالية.

خدمات الدعم الفني .

نطاقات .

خدمة تقديم الشكاوى للمواطنين والمقيمين.

عمل المرأة .

حجز موعد إلكتروني لفتح ملف المنشأة.

برنامج حماية الأجور .

ويتم الإجابة على الاتصالات الواردة حيث يوجد في مركز الاتصالات ثمان لغات وهي : (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والهندية، والإثيوبية، والإندونسية، والفليبينية، ماليالامية، تقالو )، ويقدم مركز الاتصالات خدماته من يوم السبت حتي يوم الخميس، ويتم تلقى الاتصالات من الساعة 8 صباح وحتي 8 مساءا .