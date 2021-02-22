رقم هارديز السعودية الموحد لطلب الدليفري في جميع مناطق السعودية

رقم هارديز السعودية يرغب الكثير في معرفته لكي يطلبون الوجبات التي يُقدمها المطعم ويستمتعون بالمذاق الشهي لها، فهو عبارة عن سلسلة مطاعم لديها الكثير من الأفرع ولكن مقرها الرئيسي في الولايات الأمريكية المتحدة، ولكن اليوم سوف نوضح المزيد من التفاصيل التي تخصه تابعونا.

رقم هارديز السعودية

رقم هارديز السعودية هو 920001213 حيث يُمكنك التواصل مهم للحصول على وجبتك المفضلة في أي مكان سواء كنت في الرياض أو الدمام أو في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية داخلياً فقط.

سلاسل مطاعم هارديز

تم افتتاح ويلبر هاردي في 3 سبتمبر 1960 أو مطعم في ولاية نورث كارولينا.

ولكن بعد ذلك يوجد أكثر من 300 مطهم هارديز في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

والجدير بالذكر أن المطاعم تتسم بالمذاق الشهي للبرجر الذي يتم طهيه على الفحم.

هارديز السعودية

هو واحد من المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة اللذيذة المتواجدة داخل أرجاء المملكة العربية السعودية يُقدم الكثير من المأكولات ويُعد من أشهر وأشهى المطاعم في الشرق الأوسط للخدمات الخاصة بتقديم الوجبات.

منيو هارديز السعودية

يضم هذا المطعم العديد من الوجبات المختلفة والسريعة التي تتسم بالتفاصيل التي لا مثيل لها في باقي المطاعم الأخرى.

بهذا نكون سردنا لكم رقم هارديز السعودية وذكرنا كافة المعلومات التي تخص سلسلة المطاعم وأوضحنا الرقم الموحد له الذي يبحث عنه الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية، ونرجو أن يكون نال اعجابكم.