رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1441 – مايو 2020

تحمل الأيام القليلة المقبلة صرف رواتب المتقاعدين لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1441، الموافق شهر مايو 2020.

ففي الوقت الذي نشهد فيه دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، يجدر الإشارة غلى قرب موعد صرف رواتب المتقاعدين عقب تقديم موعد صرفها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، والتي بدورها حددت آلية منظمة لصرف معاشات ورواتب التعاقد للمستفيدين بصورة شهرية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1441

تبعاً للآلية الجديدة التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد، صار بإمكان المستفيدين التعرف على موعد صرف رواتب ومعاشات التقاعد.

حيث يتم تخصيص يوم محدد في الشهر لإيداع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين ومن ثم صرفها، إلا في حالة مصادفة ذلك اليوم لإجازة رسمية بمختلف أنواع الإجازات.

وبناءاً على ما ورد عن الهيئة العامة للتقاعد، فإن موعد صرف الرواتب والمعاشات الخاصة بالتقاعد كالآتي:

اعتبار صباح يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020 وأيضاً 25 رمضان 1441، كموعد بداية صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين.

بناءاً على ذلك، فيفصلنا يومان فقط عن صرف الرواتب والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

وأتى ذلك الموعد عقب بيان المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية الأخير، والذي صدر يوم الخميس الماضي الموافق 14 من شهر مايو 2020.

والذي بدوره عكس حرصاً بالغاً من قيادة المملكة الرشيدة لتسهيل الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن السعودي.

الآلية المتبعة لصرف الرواتب والمعاشات للمتقاعدين لشهر رمضان 1441

شهد الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد توضيحاً للآلية العاملة بخصوص جدولة معاشات المقاعدين وصرفها للعام الحالي 1441.

حيث أوضحت المؤسسة العامة أنه يتم صرف المعاشات والمرتبات الخاصة بالتقاعد في أواخر كل شهر، وعلى وجه الدقة في اليوم الموافق 25 من كل شهرٍ ميلادي.

وذلك تبعاً للآلية التالية: