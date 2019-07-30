رواتب بداية من 11 ألف ريال ومزايا أخرى – رابط التسجيل في برنامج رواد سار للمهندسين حديثي التخرج

التسجيل في برنامج رواد سار للمهندسين حديثي التخرج، حيث أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار عن بدء التقديم في وظائف سار للمهندسين طلاب المملكة حديث التخرج وذلك في عدد من التخصصات من أجل المساعدة على تقديم كوادر هندسية تصلح لبناء المجتمع والنهوض بالسعودية نحو الأمام لاستكمال مسيرة خطة التطوير الشامل بحسب رؤية المملكة 2030، فيما يساعد التسجيل في رواد سار للمهندسين في تحقيق الهدف من بداية المشوار.

مزايا التسجيل في رواد سار للمهندسين حديثي التخرج

وفرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار عدة مزايا في التسجيل في برنامج رواد سار للمهندسين من أجل تمكين الطلاب من إيجاد الفرص التي يحلموا بها وهي تضمن في :-

الرواتب الشهرية تبد|أ من 11 ألف ريال.

تأمين طبي ليس للموظف فقط بل لزوجته وأبنائه إن وجدوا.

رابط التسجيل في برنامج رواد سار للمهندسين

من خلال رواد سار توظيف التي تسعى لتقديم أقصى المساعدات في توفير الراتب الذي يوفر حياة كريمة للمواطن وطبعاً بجانب التأمين الطبي على الموظف وأسرته إذا كان لديه،والتقديم من خلال رابط موقع رواد سار توظيف والتفاصيل عبر موقع لينكد إن وآخر موعد للتسجيل في 17 -8-2019م.

حيث أوضحت شركة سار للمهندسين بعض الشروط الواجب توافرها للقبول على النحو التالي:-