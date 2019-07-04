ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشر للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تعرف على رسالتها على توتير في يومها الأول بالسفارة

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، من خلال هذا التقرير عن تسلم سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السعود، مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي السفيرة الحادية عشر للمملكة لدي الولايات المتحدة منذ عام 1945 ميلادي .

أشار المتحدث الرسمي للسفارة السعودية لدي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، أن الأميرة ريما بنت بندر سلمت أوراق اعتمادها كسفيرة للمملكة إلي وزارة الخارجية الأمريكية.

تعرف على رسالة الأميرة ريما بنت بندر على حسابها الشخصي عبر توتير

غردة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان من خلال حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي توتير ” بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدي الولايات المتحدة الأمريكية أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب”

الأهداف التي تتطلع السفيرة ريما بنت بندر لتحقيقها من خلال عملها

تعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. مواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين الصديقين. تعزيز العمل في كافة المجالات التي من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين. التواصل مع المؤسسات الأمريكية لشرح مواقف المملكة في كافة القضايا العالمية. رعاية المصالح السعودية والمواطنين السعوديين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر تعين الأميرة ريما بنت بندر كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدي الولايات المتحدة الأمريكية، نقلة تاريخية للمرأة السعودية، وتنفيذ لرؤية المملكة الإستراتيجية 2030، التي تهدف لمشاركة أوسع للمرأة السعودية.