ريما بندر أول سفيرة سعودية في واشنطن | ريم بندر لتمثيلها الوسطية في واشنطن

تولت الأميرة ريما بندر مهام منصب سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة يوم الخميس وتولت الأميرة ريما بنت بدر منصب سفير المملكة العربية السعودية خلفًا للأمير خالد بن سلمان، نجل الملك سلمان بن عبد العزيز وخالد بن عبد العزيز كان نائب وزير الدفاع السعودي.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر في صفحتها الرسمية على تويتر: “بدأت مهمتي كسفير للولايات المتحدة اليوم، وأطلب من الله وزملائي أن ينجحوا في مهمتنا لخدمة بلدنا الحبيب”.

أصدر نائب الملك الأمير محمد بن سلمان مرسوماً ملكياً يوم السبت بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة وأصدر نائب الملك قرارًا ثانيًا يعلن فيه تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير دفاع المملكة وأعلن مرسوم ملكي آخر، أصدره نائب الملك، عن منح رواتب شهر واحد للجنود العاملين في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

الأميرة ريما بندر أول امرأة سعودية تتولى المنصب

هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها امرأة دبلوماسية تشغل منصب كبير خارج المملكة العربية السعودية واشتهرت الأميرة ريما بندر بالدفاع عن حقوق المرأة ولم تستخدم الأميرة ريما بندر في أي مناصب دبلوماسية وعاشت في أمريكا مع والدها الأمير بندر بن سلطان عندما كان سفيراً لدى واشنطن بين عامي 1983 و 2005.

عملت أيضًا كمستشارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستخدمت لغتها الإنجليزية ودافعت عن سياسة بن سلمان الجديدة في المنتديات الدولية.

معلومات عن ريما بنت بندر

الأميرة بندر لديها 44 سنة ومتزوجة وأم لطفلين وعملت سابقًا كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وعملت وكيل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير الرياضي وقادت حملة لتعزيز التربية البدنية للفتيات في المدارس على الرغم من معارضة المسلحين.

كانت الحملة عن تعزيز الوعي بسرطان الثدي وراء أكبر مبادرة في العالم للشرائط الوردية، ودخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية، الذي يرمز إلى مكافحة سرطان الثدي واحتلت ريما بندر المرتبة 16 في قائمة فوربس الشرق الأوسط في عام 2014 لأفضل 200 امرأة عربية.