تحديث أسعار البنزين السعودية .. والأسعار المحلية الحالية قابلة للتغيير

تحديث أسعار البنزين السعودية بناء على ما أعلنته شركة أرامكو السعودية، من رفع أسعار الوقود (البنزين) في المملكة العربية السعودية بدءا من الأحد الموافق 14-07-2019 ، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة ارتفعت ا رتفاعا طفيفا وهي كالآتي:

أسعار البنزين السعودية

بنزين 91 أصبح السعر 1.53 ريالا لكل لتر بعدما كان سعره 1.44 ريالا لكل لتر.

بنزين 95 أصبح سعره 2.18 ريال لكل لتر بعدما كان سعره 2.10 ريال لكل لتر.

الأسعار المحلية قابلة للتغير رفعا وانخفاضا

وقالت شركة أرامكو بالسعودية في بيانها الصادر صبيحة اليوم الأحد على موقعها الرسمي أن رفع أسعار البنزين السعودية جاء «وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار المواد البترولية ومنتجات الطاقة والمياه المعتمدة. وأن ما هي عليه الآن من أسعار للبنزين والوقود (الأسعار المحلية) قابلة للتغيير سواء كان برفع السعر أو انخفاضه وذلك بناء على التغيرات في أسعار التصدير من المملكة للأسواق العالمية».

تفاعل رواد مواقع التواصل مع ارتفاع البنزين

تفاعل رواد مواقع التواصل ال الاجتماعي مع زيادة أسعار البنزين السعودية ، ما بين ما أخذ طابع الفكاهة وما أخذ طابع الجد.