السعودية.. زيادة الأجور في القطاع الحكومي 59% يجذب موظفي القطاع الخاص.. ومنافسة قوية

وصل متوسط الأجر في القطاع الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي 1440 / 1441 – 2019 / 2020 نحو 11.405 ريال سعودي مقابل 4.595 ريال أجر العاملين في القطاع الخاص بنسبة زيادة وصلت 59 % لصالح القطاع الحكومي.

تنافس القطاعات على استقطاب الموظفين

ويرجع ذلك إلى تنافس جهات مؤسسات وهيئات حكومية بحسب اقتصاديين على استقطاب الموظفين إذ يقومون بتوفير رواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم السابقة.

الدخل الشهري للموظفين السعوديين

وكشفت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط رواتب العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين 11.537 ريالاً ، 11.637 للمواطنين و11.099 للمواطنات ، في الوقت الذي وصل فيه متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين إلى 7.099 ريالاً ، 5.570 ريالاً للمواطنات و7.486 ريالاً للمواطنين.

الدخل الشهري للموظفين غير السعوديين

أما بالنسبة للدخل الشهري للمشتغلين غير السعوديين في الجهات الحكومية 9.883 ريالاً ، 10.282 ريالاً للذكور و 8.668 ريالاً للإناث ، بينما وصل الأجر في قطاع المنشآت الخاصة 4.595 ريالاً ، 4.543 ريالاً للذكور و5.502 للإناث.

إجمالي الدخل الشهري للموظفين

وبالنسبة للإحصائية كاملة عن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في جميع القطاعات فوصل إلى 10.299ریال، 10.503 ريالات للمواطنين و9.442 ريالاً للمواطنات، بينما وصل متوسط الأجر الشهري للموظفين غير السعوديين 3.872 ريالاً، 3.980 ريالاً للذكور و2.900 ريال للإناث.

توجيهات باستقطاب الموظفين

وكانت تشكيل فريق عمل من وزارتي المالية، والخدمة المدنية ، واللجنة الاستراتيجية، لدراسة ظاهرة تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز أصدرا توجيهات باستقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا، أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي