زيادة الدعم.. رابط حساب المواطن للإستعلام عن الدفعة 20 إلكترونياً

الدفعة 20 من حساب المواطن بدأ الإيداع منذ صباح اليوم الأربعاء وينتهي حتي نهاية اليوم وفق ما ذكر برنامج حساب المواطن عبر تويتر، وتم الإعلان على تفاصيل الدفعة 20 والتي بلغت 2.6 مليار ريال مبالغ دعم للمستحقين، بينما بلغت قيمة التعويضات للدفعات السابقة 13.4 مليون ريال، وبلغ متوسط دعم الأسرة بنحو 1049 ريال.

زيادة دعم حساب المواطن

بعد بدء إيداع دفعة حساب المواطن والتي كان من المُقرر لها اليوم الأربعاء، لاحظ مستفيدي الدعم بزيادة في الدعم بنحو 50 ريال سعودي، وجاء تفسير بعض المواطنين من مستحقي الدعم بأن السبب وراء هذه الزيادة بالتزامن مع أسعار الوقود التي من المُحتمل أن تزيد خلال الفترة القادمة، جديراً بالذكر أن دعم حساب المواطن يهدف لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة حالياً.

رابط حساب المواطن

جديراً بالذكر بأن موعد حساب المواطن عادة ما يُصرف يوم 10 ميلادياً من كل شهر، ويتم إيداع الدفعة يوم قبلها أو بعدها حالة صادف يوم 10 عطلة رسمية وفق ما أوضح من قبل برنامج حساب المواطن رداً على أحد المستفيدين، ويُمكن الدخول إلى رابط حساب المواطن والتعرف على تفاصيل الدفعة 20.

تفاصيل الدفعة العشرون | 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو . pic.twitter.com/uKUcHJN9GW — حساب المواطن (@citizenaccount) July 10, 2019

كما يُمكن الإطلاع على تفاصيل الدفعة 20 من خلال التطبيق الذي أطلقه برنامج حساب المواطن والذي بموجبه يُمكنك التعرف على تفاصيل دفعتك بالإضافة لنتائج اعتراضات الأهلية وغيرها من الخدمات بهدف التسهيل على مستحقي الدعم.