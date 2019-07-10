رابط الاستعلام عن الدفعة الـ20 حساب المواطن ، حيث بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدفعة العشرين في حساب المستفيدين اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وكان يسأل البعض عن متى موعد الصرف وكيف يحسب حساب المواطن الأمر الذي بات بسيطاً للغاية حساب قيمة الدعم بالتفصيل تتم من خلال رابط موقع حساب المواطن الحاسبة التقديرية | طريقة استخدام آلة حاسبة حساب المواطن، حيث يتمكن الشخص من حساب قيمة الدعم كل دفعة بذاته واستفسار هل يوجد زيادة دعم حساب المواطن وبخطوات سهلة كما هي مبينه داخل المقال بالرابط السابق.

التسجيل في حساب المواطن

رابط الاستعلام عن الدفعة الـ20 حساب المواطن ، و حساب المواطن هو برنامج يقدم دعم للمواطنين بالمملكة ممن هم تتوافر فيهم الشروط والمعايير التي تبين أنهم حقاً مستحقين للدعم المالي المقدم، ولهذا وضع برنامج حساب المواطن بعض الشروط إذا توافرت يمكن لأي مواطن التسجيل فيه والحصول على الدعم وذلك عن طريق رابط طريقة التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم، وفقاً للشروط التالية..

شروط الأهلية حساب المواطن

الجنسية السعودية ويستثنى أبن المواطن أو المواطنة حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة الكاملة داخل المملكة ولا يقيم خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً خلال آخر 12 شهر.

عدم تواجد المواطن في أي من دار الإيواء الحكومية أو السجون.

تطابق جميع المعلومات والبيانات المفصح عنها بالنسبة للمرتب الشهري والسنوي ..وغيره.

وتعتمد المعايير والضوابط على الدخل الشهري للأسرة وأعمار التابعين إذا كان أكبر أو أقل من 18 عام.

زيادة دعم حساب المواطن

رابط الاستعلام عن الدفعة الـ20 حساب المواطن التي تم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين اليوم ويمكن الاستعلام عنها وحساب القيمة من خلال الروابط المرفقة فوق، كما يمكنك تقديم اعتراض على قيمة الدعم من خلال رابط رقم حساب المواطن للشكاوى | طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق – الاعتراض على عدم الأهلية.

وفي هذا الصدد أكد عدد من مستفيدي البرنامج أنه عند الاستعلام في الدفعة الـ20 حساب المواطن اكتشف البعض زيادة في دعم حساب المواطن وذلك بقيمة 50 ريالاً والبعض قال أنه يوجد زيادة 20 ريالاً، وحتى الآن لم يوجد تصريح رسمي بتفسير هذه الزيادة، فيما فسرها البعض أنها نظراً لزيادة أسعار الوقود الوقود، واليوم بدأت استقبال الدفعة العشرين من خلال الاستعلام عن الدفعة الـ20 حساب المواطن.