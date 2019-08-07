ساعات قليلة على بدء إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف حساب المواطن الدفعة 21 حيث تم تقديم موعد حساب المواطن للدفعة 21 بمناسبة عيد الأضحي المبارك 2019 بعدما أعلن سلطان القحطان عن موعد حساب المواطن الجديد، يُذكر أن برنامج حساب المواطن هدفه تخفيف الأعباء على المواطنين السعوديين بالتزامن مع التوسعات التي تقوم بها المملكة حالياً وحتى لا تتأثر الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

حساب المواطن

من المُقرر أن تُصرف الدفعة 21 غداً الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، يُذكر أن حساب المواطن منذ إنطلاقة بلغ إجمالي الدفعات بنحو 47.7 مليار ريال سعودي، وقد أعلن حساب المواطن عبر تويتر منذ أيام قليلة عن سرعة التسجيل في دفعة حساب المواطن القادمة من أجل الإستفادة في الدفعة 22 والمُقرر لها أن تُصرف يوم 10 سبتمبر في حالة لم يصادف يوم 10 إجازة رسمية فيتم تقديم موعد صرف حساب المواطن يوماً قبلها أو تأخيره يوماً واحد فقط.

رابط حساب المواطن

بالتزامن مع صرف الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن نستعرض لكم الآن رابط إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 21، مع العلم أيضاً لكافة المستفيدين من الدعم أن التسجيل في الدفعة القادمة ينتهي مساء اليوم الأربعاء، ويُمكن التعرف على قيمة الإيداع عن طريق حاسبة الدعم التقديرية، وقد خصص حساب المواطن أكثر من طريقة لسهولة الرد على استفسارات مستفيدي الدعم على الرقم 19912 من الأحد للخميس في الثامنة مساءً وحتى العاشرة مساءً.