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«ساما» تقرر تشغيل كافة فروع البنوك ومراكز التحويل

بواسطة حنان نوار
مؤسسة النقد العربي السعودي

قامت “ساما” مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية باتخاذ قرار بشأن تشغيل كافة فروع البنوك، ومراكز التحويل، إلي جانب التقيّد بمواقيت العمل المحددة أثناء شهر رمضان المعظم، وأيضا عيد الفطر المبارك.

ساما تقرر تشغيل كافة فروع البنوك

ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك، بأن يصبح العمل في الإدارات العامة بحدها الأدنى، وبحسب تقدير البنوك، وأكدت على ضرورة مراعاة مسافة كافية للتباعد بين الموظفين داخل مقر العمل، وأيضا بين الموظفين والعملاء داخل الفروع ومراكز التحويل.

ونبهت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة التي نصحت وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من الموظفين لمكان العمل، استنادا على الدليل الوقائي الخاص ب كوفيد -19 في مقر العمل، واتاحة نقاط فرز عند مداخل أماكن العمل وفي مداخل الفروع وكذلك مراكز التحويل، لقياس درجة حرارة العاملين في الفروع والمراكز لعملائها.

ولقد صرحت مجموعة من البنوك بدورها عن توسيع قاعدة من الفروع الخاصة بها في المملكة، واستثنت مكة المكرمة والمناطق التي مازالت تخضع لمنع التجول طوال فترة 24، وجاء هذا تماشيا مع تصريح رفع منع التجول الجزئي، والسماح لبعض الممارسات التجارية وعدد من الشركات بالعودة للعمل، وتقليل الإقبال في الفروع العاملة سابقًا.

حنان نوار

محررة في موقع كلمة وموقع نجوم مصرية. مهتمة بالقراءة والتدوين والشعر والأدب العربي

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