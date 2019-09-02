” سبارك ” إعلان وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة 2019 اليوم عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية.. ورابط التقديم

أعلنت اليوم مدينة الملك سلمان للطاقة “” Spark عن شغل عدد من الوظائف لحاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم والماجستير، تحت مسمى وظيفي إدارى وهندسي وأيضا تقنى، حيث تطمح مدينة الملك سلمان للطاقة للوصول إلى مستوى عالي من في قطاع الطاقة، حيث يقع مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية، ومن المعروف عن تلك المنطقة هو كثرة احتوائها على موارد الزيت والغاز الطبيعي، ويعد إعلان توظيف مدينة الملك سلمان للطاقة، والتدريب في الأكاديمية الوطنية البحرية، والتدريب في المعهد التقني السعودي المنتهي بالتوظيف، في إطار تطوير البنية الصناعية كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.







شروط والمسميات الوظيفية المطلوبة في مدينة الملك سلمان للطاقة:

طرحت مدينة الملك سلمان للطاقة عدد 20 وظيفة تتنوع مابين الإدارية والتقنية والهندسية، ولكل منها شروط خاصة بها وهى كالاتى:

1- ممثل مشتريات رئيسي.

2- أخصائي مشتريات.

3- أخصائي أمن معلومات.

4- محلل نظم تقنية معلومات.

5- أخصائي علاقات عامة.

6- أخصائي علاقات حكومية.

7- أخصائي رئيسي للموارد البشرية.

8- مساعد تنفيذي موارد بشرية.

9- أخصائي محاسبة.

10- محاسب رئيسي.

11- مدير مالي.

12- سكرتير تنفيذي.

13- مهندس تكاليف.

14- مدير إدارة السلامة والأمن الصناعي.

15- مدير البيئة والصحة والسلامة.

16- مدير إدارة المرافق.

17- مهندس كهرباء.

18- مدير إدارة التأجير وعلاقات العملاء.

19- أخصائي تطوير أعمال.

ويجب الاطلاع على شروط الوظائف السابقة، التي تم وضعها من قبل مختصين بمدينة الملك سلمان للطاقة سبارك من خلال







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طريقة التقديم في وظائف الملك سلمان للطاقة:

بعد الاطلاع جيداً على الشروط وسنوات الخبرة المطلوبة في الوظيفة التي ترغب التقدم إليها، يتم الدخول إلى موقع مدينة الملك سلمان للطاقة وتسجيل بعض البيانات الخاصة بك، مثل الاسم، والايميل الخاص بك، واختيار الوظيفة المراد التقدم إليها، ورفع السيرة الذاتية الخاصة بك مرفق بها صورة واضحة، وعدد سنوات الخبرة في حالة الوظائف التي تتطلب خبرة.