سبب عدم ظهور بيانات الطالب في منصة مدرستي من توكلنا

بعد التسجيل في توكلنا نوضح سبب عدم ظهور بيانات الطالب في منصة مدرستي حيث أن بيانات الطالب لم تظهر في المنصة الخاصة التي تسمى منصة مدرستي وقد أثار هذا الأمر الكثير من تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور أيضاً وبدأو في البحث عن السبب وراء ذلك وكيف يتم معرفة البيانات التي لم تظهر، وهل وراء عدم الظهور أسباب كبيرة والسبب فيها هو من الوزارة أم من الموقع نفسه أم من الطلاب، لذا نقدم لكم السبب في عدم ظهور بعض بيانات الطلاب في منصة مدرستي.

سبب عدم ظهور بيانات الطالب في منصة مدرستي

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح حقيقة هذا الأمر وأضافت الوزارة بأن السبب في ذلك هو أنهم يقومون بإجراء مجموعة من التحديثات على المنصة في الوقت الحالي، وهذه التحديثات هي التي تسببت في عدم ظهور بيانات الجداول الخاصة بكل طالب، وقامت الوزارة بمطالبة جميع الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور بالدخول في وقت آخر لمنصة مدرستي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بمتابعة حديثها قائلة :” نظراً لاستمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي، وفي حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث “.

منصة مدرستي

منصة مدرستي هي عبارة عن منصة إلكترونية تابعة لتطبيق توكلنا قامت وزارة التربية والتعليم بعمل هذه المنصة، وتم عمل هذه المنصة من أجل تقديم بيانات الطالب من خلالها، وذلك دون الحاجة إلى النزول إلى المدارس، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب اعتماد أمر التعليم عن بعد وذلك من أجل التقليل من خطر فيروس كورونا المستجد ومن أجل الحفاظ على صحة الطلاب.

وقد حرصت الوزارة على تزويد المنصة بكافة الأدوات وجميع العناصر التعليمية التي يمكن استخدامها وذلك حتى يتمكن كل طالب من متابعة العملية التعليمية، كما تحتوي هذه المنصة مجموعة من الأدلة الإرشادية للطلبة وأولياء الأمور وجميع أعضاء هيئة التدريس حتى يتمكنوا من التعامل معها بكل سهولة.

حل مشكلة منصة مدرستي التي لا تظهر في تطبيق توكلنا

نظراً لتعرض الكثير من الذين يقومون باستخدام منصة مدرستي لمشكلة عدم ظهور بيانات الطالب على المنصة عبر تطبيق توكلنا ذلك التطبيق الذي قامت وزارة التربية والتعليم باعتماده لنشر تلك البيانات، ويعتبر السبب الرئيسي في ظهور تلك المشكلة إلى عدم القيام بتحديث التطبيق المذكور، أو بسبب تعرض تطبيق توكلنا للكثير من الأعطال الفنية التي تتطلب مسحه وتحميله مرة أخرى للسيطرة على تلك المشكلة، ويمكنكم التعرف الآن على بيانات دخول منصة مدرستي لذا يجب أن يتم اتباع الخطوات الخاصة بهواتف الآيفون وهواتف الأندرويد حتى يتم التمكن من حل هذه المشكلة.

خطوات تحديث تطبيق توكلنا في الأندرويد

تتمثل الخطوات الخاصة بتحديث تطبيق توكلنا في هواتف الأندرويد كالتالي:

يتم تشغيل متجر play store من قائمة التطبيقات.

بعد ذلك يتم الضغط على قائمة الخيارات ثم يتم النقر على قائمة التطبيقات والألعاب My apps & Games.

بعد ذلك يتم الضغط على تبويب التحديثات Updates.

بعد ذلك قم بالبحث عن تطبيق توكلنا.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تحديث ويتم الانتظار حتى تنتهي عملية التحديث بشكل صحيح.

خطوات تحديث تطبيق توكلنا في الآيفون

تتمثل الخطوات الخاصة بتحديث تطبيق توكلنا في هواتف الآيفون كالتالي:

يتم الانتقال إلى قائمة التطبيقات التي توجد في متجر app store.

بعد ذلك عليك أن تقوم بالضغط على خيار التحديثات Updates من الجزء السفلي الخاص بواجهة المتجر.

بعد ذلك قم بالبحث عن تطبيق توكلنا ثم قم بالنقر على زر التحديث.

قم بانتظار عملية التحديث حتى تنتهي بصورة كاملة وصحيحة.

وبهذا يكون قد تم حل مشكلة عدم ظهور بيانات الطالب على منصة مدرستي التي تم تقديمها من قبل وزارة التربية والتعليم.