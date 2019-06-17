سجل في قافلة أهل الخير للحج من هنا وتعرف على كيفية التسجيل وأهم الشروط والتعليمات

قافلة أهل الخير الخيرية التي تتبع مؤسسة بذل الوقفية للفقراء والمساكين تُعلن عن فتح باب التسجيل في قافلة أهل الخير الخيرية وذلك للأشخاص الذين لم يسبق لهم الحج ولا يستطيعون تحمل تكاليف الحج من الرجال فقط.

ومن الشروط والتعليمات التي تضعها القافلة في التسجيل لغيرالسعوديين يشترط حضور الكفيل أو الرئيس المباشر في العمل عند إجراء المقابلة الشخصية، كما نوهت على جميع المتقدمين العناية والصدق والأمانة عند ملئ نموذج التسجيل، ولن يتم قبول من سبق لهم تأديه فريضة الحج مسبقاً، وأي بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة سوف يتم إستبعاد صاحبها على الفور.

يجب التأكد أن هوية المتقدمة سارية وغير منتهية، كما يجب التأكد من التسجيل في نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية، ويجب أيضاً أن لايزيد راتب المتقدم عن 4000 ريال هذا للمواطنين السعوديين أما في حالة المواطنين غير السعوديين فلايزيد الراتب عن 2000 ريال، وموظفين الشركات يتم الاستعاضة عن معلومات الكفيل بالرئيس المباشر في العمل.

كيفية التسجيل في قافلة أهل الخير للحج

ونتعرف مع حضراتكم على كيفية التسجيل في قافلة أهل الخير للحج:

أولاً قم بالولوج إلى موقع مؤسسة بذل الوقفية من هنا.

قم بقراءة الشروط والتعليمات كامة ثم اضغط على موافق وأريد التسجيل.

سوف تظهر لك صفحة بها نموذج التسجيل قم بتعبئة البيانات المطلوبة كاملة.

بالنهاية اضغط على تسجيل.

تنويه هام أن تسجيلك في الموقع لايعني نهائياً قبولك، وأيضاً لايوجد أفضلية للمسجلين أولاً ولكن يتم الفرز عقب إغلاق باب التسجيل، وعلى المتقدم بعد التواصل معه أن يحضر معه اوراق ليستكمل بياناته وهي عبارة عن: صورة الاقامة او الهوية، تعريف بالراتبن أما في حالة غير السعوديين فتكون الأوراق: صورة هوية الكفيل مكتوباً عليها رقم الجوال، بالاضافة إلى صورة شمسية 4×6 وفي خلف الصورة يكتب الاسم ورقم الاقامة، وورقة تثبت موافقة الكفيل على حج مكفوله، وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، ترفق جميع الأوراق المطلوبة وتجهز بملف علاقي.