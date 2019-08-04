سحب رعدية على مكة والمشاعر المقدسة وتوقعات بأمطار ورياح مثيرة للأتربة

فى تقريرها عن حالة الطقس الأيام القادمة توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة على المرتفعات بمدن جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى جنوب مكة المكرمة.

كما تنشط رياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة تمتد إلى نجران ووادى الدواسر وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وحول حالة الطقس اليوم وغداً، توقع الباحث فى مجال الطقس والمناخ “عبدالعزيز الحصينى” أن تسود البلاد حالة ممطرة تستمر عدة أيام على جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة والمشاعر، وقد تصل لجدة، وتكون أمطار متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

من جانبه أعلن الدكتور “خليل من مصلح الثقفى” الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة خلال المؤتمر الصحفى السنوى عن حالة الطقس المتوقعة على الأماكن المقدسة لحج هذا العام

وصرّح معاليه بأن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى درجات حرارة عظمى تصل ل 50 درجة مئوية، وتصل الرطوبة إلى 85%.

وأشار بأن الفرصة مهيئة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مع احتمالية هطول أمطار متفرقة تتأثر بها مكة المكرمة وباقى المشاعر المقدسة.