استعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء برقم الحساب خدمات الفواتير

نستعرض معكم من خلال الأسطر القليلة التالية عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال الشركة السعودية للكهرباء 1440 التي تسعى دائما لرفع مستوي الخدمة لديها وتقديم أفضل الخدمات إلكترونيا لجميع عملائها لتوفير إليهم افضل سبل الراحة والهدوء ومن أهم مميزات الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية وخدمة الدفع التي تعد واحدة من الخدمات التي تسعى الشركة دوماً لتطويرها لتوفير الجهد والوقت على المشتركين، لذلك يمكن أن تدفع من خلال الطرق التالية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

أولاً : الهاتف المصرفي التي تتيح لك من خلال البنك الذي تتعامل معه حال أن كنت مشتركاً بخدمة الهاتف المصرفي دفع فاتورة الكهرباء من خلاله.

ثانياً: الصراف الآلي يمكنك بسهولة سداد فاتورة الكهرباء للشركة السعودية عبر استخدامك للجهاز صرف آلي التابع للبنك الذي تتعامل معه، كما يمكنك بطريقة أخري وهي استخدام أجهزة السداد النقدي التي متواجدة بالبنك.

ثالثا: قم بالدخول على رابط الموقع الإلكتروني للبنك الذي أنت عميل لديه لسداد فاتورة الكهرباء السعودية.

كفية التسجيل في الفاتورة الثابتة من الشركة السعودية للكهرباء



عقب ما تطلعنا عن كيفية تحديد و معرفة فاتورة الكهرباء من خلال خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء يمكن الآن الدخول عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء والاستعلام عن الفاتورة الثابتة التي تختص على جميع العملاء بها تحديد قيمة مالية شهرياً للفاتورة الثابتة وذلك باستخدام آلية قيمة استهلال العميل بالسنة الماضية فتعد فاتورته ثابته شهريا مهما ذات الاستهلاك الكهربائي فلا يدفع المشترك غير القيمة المتفق عليها.



الاستعلام عن خدمة الرسائل (SMS) المجانية من الشركة السعودية للاتصالات



كما وفرت الشركة السعودية للكهرباء من خلال الجوال خدمة رسائل الجوال التي تتيح للعملاء لايطلاع بشكل دائم على حسابه في الشركة مثل

