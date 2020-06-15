سدايا تطلق تطبيق تباعد علي مختلف أجهزة الاندرويد والآيفون رابط الحصول عليه

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن تطبيق تباعد بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، لمساعدة المستخدمين علي تلقي التنبيهات في حالة مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا ويأتي إصدار التطبيق في إطار المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا والمساعدة في العودة التدريجية للحياة الطبيعي، ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المهمة وتمت أتاحته علي المتاجر الرسمية لأجهزة اللآيفون بنظام نسخة 13.5 iOS.

تحميل تطبيق تباعد

وتقوم فكرة التطبيق علي استخدام تقنية البلوتوث والتعامل مع الأجهزة من جهاز لأخر في حالة عدم تسجيل بيانات المستخدم وتحيد موقعة الجغرافيـ وضمان الخصوصية للمستخدمين ويتعرف التطبيق علي قرب الشخص المصاب، وفي حالة تسجيل أحد المستخدم إصابته سوف يرسل تطبيق إشعارات للمخالطين بهدف تنبيههم وتحديد المسافة بين المصاب والمخالط.

سدايا تباعد

مع تقديم إشعار مخالطة المستخدم بمصاب جديد خلال فترة 14 يوم السابقة وفي حالة المخالطة من خلال الهاتف وتوجيهه لاستكمال البيانات وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد، رقم الجوال، الاستمارة الصحية، وإرسال البيانات إلي وزارة الصحة لعمل الإجراءات اللازمة، وفي حالة التسجيل لأول مرة سوف يتم إرشاد المستخدم للاستفادة من الخدمات.

تطبيق تباعد كورونا للاندرويد

ولا يحتاج التطبيق للاتصال بشبكة الإنترنت ويعمل علي حفظ البيانات علي الجهاز وإرسال الإشعارات والاستبيانات الصحية والبيانات، ويتيح حرية مشاركة نتائج الفحص في حالة الإصابة مع أهمية أن المشاركة سوف تساعد الأفراد المخالطين علي تنبيههم والتعاون علي احتواء عملية أنتشار الفيروس، وتقدم سدايا العديد من التطبيقات المهمة مثلا توكلنا لدعم القطاع الأمني والصحي.