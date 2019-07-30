سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 -7-2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، فى البنوك المصرية، حيث بلغت اعلى قيمة لشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي بمقدار 4.41 جنيه مصرى، وبلغ أقل سعر للبيع فى بنك الإسكندرية بقيمة 4.43 جنيه مصري، واستقر سعره فى البنك الأهلى المصر ى حيث بلغت قيمه شراءه 4٫4 جنيه مصرى وسجل سعر البيع 4.44 جنيه مصرى، ويختلف سعر الريال من بنك الى آخر بنسبه بسيطه .
ونقدم لكم من خلال الجدول التالى أسعار الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى، ونعمل دائما على تقديم أسعار العملات العربية والاجنبيه يوميا بشكل محدث ومستمر.
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٠٤٤ جم
|٤٫٤٣٨٨ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك مصر
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
|كريدي أجريكول
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 4 أيام
|البنك التجارى الدولي CIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك قناة السويس
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 17 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 22 ساعة
|بنك البركة
|٤٫٣٤ جم
|٤٫٤٧ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٣٤ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ 3 أسابيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٥ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 22 ساعة
التعليقات