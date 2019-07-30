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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 -7-2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 -7-2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، فى البنوك المصرية، حيث بلغت اعلى قيمة لشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي بمقدار 4.41 جنيه مصرى، وبلغ أقل سعر للبيع فى بنك الإسكندرية بقيمة 4.43 جنيه مصري، واستقر سعره فى البنك الأهلى المصر ى حيث بلغت قيمه شراءه 4٫4 جنيه مصرى وسجل سعر البيع 4.44 جنيه مصرى،  ويختلف سعر الريال من بنك الى آخر بنسبه بسيطه .

ونقدم لكم من خلال الجدول التالى أسعار الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى، ونعمل دائما على تقديم أسعار العملات العربية والاجنبيه يوميا بشكل محدث ومستمر.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٠٤٤ جم٤٫٤٣٨٨ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 14 ساعة
بنك مصر٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ 4 أيام
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
بنك قناة السويس٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 17 ساعة
المصرف المتحد٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 22 ساعة
بنك البركة٤٫٣٤ جم٤٫٤٧ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ 14 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٤ جم٤٫٤٨ جممنذ 3 أسابيع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٥ جممنذ 20 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٤ جممنذ 14 ساعة
بنك عودة٤٫٤١ جم٤٫٤٤ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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