سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 -7-2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، فى البنوك المصرية، حيث بلغت اعلى قيمة لشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي بمقدار 4.41 جنيه مصرى، وبلغ أقل سعر للبيع فى بنك الإسكندرية بقيمة 4.43 جنيه مصري، واستقر سعره فى البنك الأهلى المصر ى حيث بلغت قيمه شراءه 4٫4 جنيه مصرى وسجل سعر البيع 4.44 جنيه مصرى، ويختلف سعر الريال من بنك الى آخر بنسبه بسيطه .

ونقدم لكم من خلال الجدول التالى أسعار الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى، ونعمل دائما على تقديم أسعار العملات العربية والاجنبيه يوميا بشكل محدث ومستمر.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى