سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14/7/2019 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية

نتابع معكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14/7/2019، وذلك في تعاملات البنوك المصرية المختلفة في وقت الظهيرة، وسوف نتابع معكم أيضاً سعر الريال السعودي فى السوق السوداء ، والتي يتم من خلالها تداول مختلف العملات الأجنبية بيعاً وشراءً مقابل الجنيه المصري، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من الأسعار .

حيث أن÷ من موقعنا “كلمة دوت أورج” نقوم بالتحديث المستمر، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق، ويتزايد الطلب على الريال السعودي من قبل مختلف شرائح المواطنين، وذلك بسبب ارتباطه بصورة مباشرة بأداء مناسك الحج والعمرة .

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

نعرض عليكم في السطور القادمة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وسوف نعرض عليكم أسعار مختلف العملات اليوم فيمختلف البنوك المصرية .

البنوك سعر شراء الريال السعودي سعر بيع الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.40 جنيه مصري 4.44 جنيه مصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.41 جنيه مصري 4.44 جنيه مصري سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.40 جنيه مصري 4.44 جنيه مصري سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 4.39 جيه مصري 4.44 جنيه مصري سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.38 جنيه مصري 4.43 جنيه مصري سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.41 جنيه مصري 4.44 جنيه مصري سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.40 جنيه مصري 4.44 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

تتراوح أسعار الريال السعودي في السوق السوداء ما بين 4.45 جنيه للشراء، وترتفع حتى تصل إلى 4.50 جنيه للبيع، وتختلف القيمة وفق الأسعار المتداولة في النطاق الجغرافي للمعاملة.