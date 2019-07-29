سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك المصرية

يقدم موقع كلمة ” سعر الريال السعدي” اليوم الإثنين 29 يوليو 2019، في مختلف البنوك المصرية حيث شهد حالة من الإستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، بعد ان شهد تراجعات كثيرة فى الأسابيع السابقة، حيث بلغ اعلى قيمة لشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي بقيمة ٤٫٤١ جنيه مصري، أما بنك الإسكندرية فقد سجل أقل سعر لبيع الريال السعودي حيث بلغ سعره ٤٫٤٣ جنيه مصري، ونتابع الآن فى جدول مفصل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك .

ومن المتوقع إرتفاع سعر الريال السعودي امام الجنية المصري خلال الفترة القادمة يأتى ذلك تزامنا مع موسم الحج، حيث يتم إستقبال حجاج بين الله فى المملكة العربية السعودية من مختلف بلاد العالم .

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩