سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك المصرية

يقدم موقع كلمة ” سعر الريال السعدي” اليوم الإثنين 29 يوليو 2019، في مختلف البنوك المصرية حيث شهد حالة من الإستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، بعد ان شهد تراجعات كثيرة فى الأسابيع السابقة، حيث بلغ اعلى قيمة لشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي بقيمة ٤٫٤١ جنيه مصري، أما بنك الإسكندرية فقد سجل أقل سعر لبيع الريال السعودي حيث بلغ سعره ٤٫٤٣ جنيه مصري، ونتابع الآن فى جدول مفصل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك .
ومن المتوقع إرتفاع سعر الريال السعودي امام الجنية المصري خلال الفترة القادمة يأتى ذلك تزامنا مع موسم الحج، حيث يتم إستقبال حجاج بين الله فى المملكة العربية السعودية من مختلف بلاد العالم .
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٠٥٣ جم
|٤٫٤٤٠٢ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 19 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٥ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 3 أيام
|بنك مصر
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|كريدي أجريكول
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 3 أيام
|البنك التجارى الدولي CIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك قناة السويس
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 20 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 3 أيام
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|بنك البركة
|٤٫٣٤ جم
|٤٫٤٧ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٣٤ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ 3 أسابيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 20 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 19 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٥ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
التعليقات