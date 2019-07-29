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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك المصرية

يقدم موقع كلمة  ” سعر الريال السعدي” اليوم الإثنين 29 يوليو 2019، في مختلف البنوك المصرية حيث شهد حالة من الإستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، بعد ان شهد تراجعات كثيرة فى الأسابيع السابقة، حيث بلغ اعلى قيمة لشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي بقيمة ٤٫٤١ جنيه مصري، أما بنك الإسكندرية فقد سجل أقل سعر لبيع الريال السعودي حيث بلغ سعره ٤٫٤٣ جنيه مصري، ونتابع الآن فى جدول مفصل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك .

ومن المتوقع  إرتفاع سعر الريال السعودي امام الجنية المصري خلال الفترة القادمة يأتى ذلك تزامنا مع موسم الحج، حيث يتم إستقبال حجاج بين الله فى المملكة العربية السعودية من مختلف بلاد العالم .

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٠٥٣ جم٤٫٤٤٠٢ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 19 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤ جم٤٫٤٥ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
بنك مصر٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ 3 أيام
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
بنك قناة السويس٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 20 ساعة
المصرف المتحد٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي المصري٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
بنك البركة٤٫٣٤ جم٤٫٤٧ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٤١ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٤ جم٤٫٤٨ جممنذ 3 أسابيع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ 20 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ 19 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٩ جم٤٫٤٥ جممنذ 20 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
بنك عودة٤٫٤١ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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