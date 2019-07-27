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سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 27/7/2019 في محلات الصاغة في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 27/7/2019 في محلات الصاغة في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية
سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27-7-2019، حالة من الاستقرار  في محلات الصاغة والأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليومعيار 24 قيمة 747 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,235 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة 654 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 560 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداءـ، تابعوا معنا سعر الذهب في مصر بدون مصنعية محدث بشكل دوري عند تغير الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، والأن من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نعرض جدول شامل الآن على أسعار الذهب .

أسعار الذهب في مصر

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24747.84 جنيه$44.99
أسعار الذهب عيار 22685.53 جنيه$41.24
أسعار الذهب عيار 21654.38 جنيه$39.37
أسعار الذهب عيار 18560.89 جنيه$33.75
أسعار الذهب عيار 14436.24 جنيه$26.25
أسعار الذهب عيار 12373.92 جنيه$22.50
أسعار الذهب عيار 9280.44 جنيه$16.87
أسعار أوقية الذهب23,258 جنيه$1,399
أسعار جنيه الذهب5,235 جنيه$314.96
أسعار كيلو الذهب747,840 جنيه$44,994

وسوف نتابع أيضاً معكم زوارنا الكرام أسعار الذهب خلال الأيام الماضية خلال الجدول الأـي .

أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
23 يوليو757.73663.03568.30442.01378.86
22 يوليو761.01665.90570.77443.92380.50
21 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48
20 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48
19 يوليو761.88666.66571.42444.43380.94
18 يوليو772.96676.35579.73450.89386.48
17 يوليو763.18667.80572.39445.19381.59
16 يوليو750.52656.72562.90437.80375.26
15 يوليو756.36661.83567.28441.21378.18
14 يوليو755.83661.37566.88440.90377.92

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أسعار الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24171.90 ريال$45.83
أسعار الذهب عيار 22157.58 ريال$42.01
أسعار الذهب عيار 21150.42 ريال$40.10
أسعار الذهب عيار 18128.93 ريال$34.38
أسعار الذهب عيار 14100.28 ريال$26.74
أسعار الذهب عيار 1285.95 ريال$22.92
أسعار أوقية الذهب5,346 ريال$1,425
أسعار جنيه الذهب1,203 ريال$320.84
أسعار كيلو الذهب171,903 ريال$45,833

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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