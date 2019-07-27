سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 27/7/2019 في محلات الصاغة في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27-7-2019، حالة من الاستقرار في محلات الصاغة والأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليومعيار 24 قيمة 747 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,235 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة 654 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 560 جنيه، وسعر الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب وأيضاً سعر الدولار في السوق المصري، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداءـ، تابعوا معنا سعر الذهب في مصر بدون مصنعية محدث بشكل دوري عند تغير الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، والأن من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نعرض جدول شامل الآن على أسعار الذهب .

أسعار الذهب في مصر

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي أسعار الذهب عيار 24 747.84 جنيه $44.99 أسعار الذهب عيار 22 685.53 جنيه $41.24 أسعار الذهب عيار 21 654.38 جنيه $39.37 أسعار الذهب عيار 18 560.89 جنيه $33.75 أسعار الذهب عيار 14 436.24 جنيه $26.25 أسعار الذهب عيار 12 373.92 جنيه $22.50 أسعار الذهب عيار 9 280.44 جنيه $16.87 أسعار أوقية الذهب 23,258 جنيه $1,399 أسعار جنيه الذهب 5,235 جنيه $314.96 أسعار كيلو الذهب 747,840 جنيه $44,994

وسوف نتابع أيضاً معكم زوارنا الكرام أسعار الذهب خلال الأيام الماضية خلال الجدول الأـي .

أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 23 يوليو 757.73 663.03 568.30 442.01 378.86 22 يوليو 761.01 665.90 570.77 443.92 380.50 21 يوليو 760.96 665.86 570.73 443.90 380.48 20 يوليو 760.96 665.86 570.73 443.90 380.48 19 يوليو 761.88 666.66 571.42 444.43 380.94 18 يوليو 772.96 676.35 579.73 450.89 386.48 17 يوليو 763.18 667.80 572.39 445.19 381.59 16 يوليو 750.52 656.72 562.90 437.80 375.26 15 يوليو 756.36 661.83 567.28 441.21 378.18 14 يوليو 755.83 661.37 566.88 440.90 377.92

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