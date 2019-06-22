سعودي يتلقى دعم 300 ريال في حساب المواطن ويتساءل هل يمكن أن يزيد

توجه أحد السعوديين بسؤال إلى مسئولي برنامج حساب المواطن أكد من خلاله أنه متزوج ويحصل على دعم 300 ريال فقط، فهل يمكن أن يزيد هذا المبلغ مستقبلاً حيث أنه قليل على حد وصفه، وقد رد المسئولين عن المشروع مؤكدين أن القيمة التي يتقاضاها الفرد تتوقف على عدة عوامل، منها دخل الأسرة وعدد أفرادها واستهلاك الكهرباء والوقود، وأنه في حالة أحد هذه الأمور فبكل تأكيد سوف تتغير قيمة ما يحصل عليه سواء بالزيادة أو النقصان.

كيفية تقدير القيمة المستحقة في حساب المواطن

هذا وقد أوضح المسئولين أنه يمكن لأي شخص حساب المبلغ المستحق الذي يمكن الحصول عليه، من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة وبطريقة صحيحة وبكل دقة، حتى يكون المبلغ المحسوب دقيق ويناسب الأسرة، ومع حدوث تغيير في العوامل السابق ذكرها يمكن للمواطن الدخول مرة أخرى للحاسبة وتغذيتها بالمعلومات، مع مراعاة التعديلات التي حدثت وسوف تعطي له أيضًا قيمة الاستحقاق الذي سوف يحصل عليه بداية من الدفعة التالية، وهكذا يمكن لكل السعوديين معرفة ما يمكن الحصول عليه.

وقد أشار مسئولي حساب المواطن أن ذلك الأمر مهم جدًا، وذلك لأنه يجعل الأسرة التي حصلت على قيمة أقل من المحسوبة تقديم اعتراض عليها من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، مدعومًا بالوثائق اللازمة، وإذا ثبت صحة ذلك فسوف يحصلون على تعويض مع الدفعة التالية مع التعديل في القيمة التي سوف يتم صرفها لهم، وهذا ما يحدث بالفعل في كل شهر، فعلى سبيل المثال في الشهر الماضي تم صرف قيمة 2 ونصف مليار ريال سعودي كمبالغ مستحقة للدفعة التاسعة عشر، والتي تم إيداعها في البنوك بتاريخ 10 يونيو الماضي.

بينما تم إرفاق مبلغ 9.2 مليون ريال سعودي كتعويضات للمتضررين من القيمة التي تم صرفها لهم في الدفعة السابقة لها، وذلك في شهر مايو وبعد تقديمهم لاعتراضات وبعد الإطلاع عليها والتأكد من صحتها تم بالفعل تعويضهم، هذا و ما زال باب التسجيل مفتوح من خلال الموقع الرسمي للحساب، للدخول في الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن للدفعة العشرون والتي من المقرر صرفها في 10 يوليو المقبل.

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