خدمة سكني الحجز الإلكتروني وطريقة حجز الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان

إطلاق خدمة سكني الحجز الإلكتروني للمشاريه السكنية لحجز ما يقرب من 135 ألف وحدة سكنية، ضمن مشاريع وزارة الإسكان المدعومة لمستفيدها، من هم على قوائم الانتظار من انطبق عليهم شروط استحقاق الدعم السكني، ويتمكن مستفيدي سكني من إتمام وإنهاء عملية الحجز الإلكتروني للوحدة السكنية بدون زيارة لمقرات المبيعات المعنية بتمكن المستفيدين من منتجاتهم، وتعد منصة حجز منتجات سكني الإلكترونية من الخدمات الجديدة التي تعلن عنها الحملة، لتسهيل الإجراءات، بجانب إتاحة الخدمات التقليدية في نفس الوقت، وتن الإشارة للمزايا المقدمة من خلال منصة الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية الجديدة.

أضافت حملة سكني في توضيحات كيفية الاستفادة من منصة الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية، أنه يمكن للمستفيد الحصول على عرض سعر يتم تقديمه من مؤسسة التمويل، بجانب تفاصيل المشروع السكني المختلفة من حيث نوعية ومكونات مواد البناء والتشطيب، أيضاً تسهيل الإجراءات على جميع المستفيدين خاصة راغبي التملك، لإنهاء ما يلزم من إجراءات مع إتاحة زيارة مواقع المشاريع والمعاينة على الطبيعة، ضمن ما هو معتاد من إجراءات تقليدية لطرق الحجز العادية، وعبر رابط خدمة سكني الحجز الإلكتروني سيتمكن المستفيد من الإطلاع على جميع المشاريع التيس تشرف عليها الحملة بكل المناطق.

دخول خدمة سكني الحجز الإلكتروني

أضاف برنامج سكني أن نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية، يمكن المستفيد من معرفة مواقع المشاريع المناسبة، وبالتالي حجز الوحدة التي يرغب بها، والإطلاع على مقدار ونسبة التمويل والدعم السكني المقدمة له، بناءً على شروط الاستحقاق، والحصول على عرض سعر مبدئي وطباعته من الموقع الإلكتروني بكل سهولة بدون التوجه لمقر المشروع أو المبيعات، وتم توضيح طريقة الدخول على خدمة سكني الحجز الإلكتروني للمستفيد.

رابط نظام الحجز الإلكتروني سكني الإسكان

أشار برنامج سكني لإمكانية دخول المستفيد إلى رابط نظام الحجز الإلكتروني من خلال موقع سكني الإسكان،ـ بعد تسجيل الدخول على سكني من الرابط الرسمي سكني حجز إلكتروني للوحدات السكنية، ولمن قام وانهي عملية التسجيل في سكني، يمكنه الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، أو استعادة بيانات الدخول حال فقدان كلمة السر، وسيستطيع المستفيد الإطلاع على ما يزيد عن 100 مشروع من المشاريع السكنية القامة، ومنها الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء بعدد يقرب من 135 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، والوحدات السكنية الجاهزة.

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