«سكني» يعلن أسماء 12 ألف مستفيد في يونيو بالاسم ورقم الهوية عبر رابط الاستعلام

برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية يعلن اليوم الإثنين عن أسماء 12462 مستفيدا من الأسر التي قامت بالتسجيل في قائمتي وزارة الإسكان وفي صندوق التنمية العقارية وكل حسب الخيارات السكنية والحلول التي تتوفر لدى البرنامج، وذلك عن شهر يونيو الماضي ، كما أعلن البرنامج عن عدد 4690 أسرة سكنت منازلها بالفعل.

إجمالي المستفيدين من برنامج سكني

وأشار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية أن عدد الأسرة كاملة التي استفادت من خيارات وما يتيحه البرنامج في نصف العام الجاري هو 80621 أسرة ، موزعة على مختلف مناطق السعودية ، منهم عدد 38 ألف أسرة و408 سكنت بالفعل.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية

ونشر برنامج سكني الأسماء التي استفادت مع أرقام الهوية الوطنية الخاصة بهم ويستطيع كل مواطن قام بالتسجيل الدخول وزيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا) حتى يتضح له جميع التفاصيل وما هناك من وحدات سكنية جاهزة وما هي تحت الإنشاء والأراضي المجانية ، كما يتضح له أيضا القروض المدعومة الخاصة بالعقارات، والتي تساعد على شراء الوحدات الجاهزة من السوق، أو تساعد المواطن على البناء الذاتي.

عدد المستفيدين عام 2018

ويذكر أن استفاد أكثر من 157 ألف أسرة من برنامج سكني وذلك على مدى العام الماضي كله 2018، ويأتي إعلان البرنامج عن قائمة الأسماء الجديدة امتدادا لما تم إعلانه مسبقا، كما أنه استفاد عدد 13230 أسرة خلال شهر مايو الماضي، ويتم الإعلان شهريا عن المستفيدين.