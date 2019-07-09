مجلس الوزراء السعودي يقوم باعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد بالسعودية، حيث يمكن لجميع العاملين بالوظائف التعليمية الاطلاع عليه من خلال هذا المقال الذي يوفر لكم كافة الأخبار التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل الاطلاع على نص مشروع قانون الرواتب الجديد الخاص بالمعلمين والمعلمات.

سلم رواتب المعلمين الجديد بالسعودية

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الأنظمة واللوائح والتنظيمات السعودية قام بنشر تعميم تفاصيل القرار الذي اصدر من الجهة التابعة لمجلس الوزراء، والذي يوضح أنه تم تصنيف رواتب شاغلي الوظائف التعليمية إلى أربع رتب وهي ” مساعد معلم ومعلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، حيث تختلف كل رتبة في الرواتب والعلاوات بحسب السلم الوظيفي لكل معلم ومعلمة.

الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السعودية قامت بنشر إعلان لائحة سلم رواتب الوظائف التعليمية على جميع الإدارات التعليمية وكذلك على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الأنترنت، وذلك من أجل الاطلاع على الرتب والدرجات في كل مستوى، حيث أوضحت وزارة التعليم السعودي من قبل نسب علاوات المعلمين والمعلمات السنوية والتي تراوحت ما بين الثلاثمائة ريال حتى ستمائة ريال سعودي وذلك في المستوي الأول، وأما معلمي المستوى الثاني ما بين 320- 620 ريال سعودي، وأما المستوي الثالث ما بين 340- 640 ريال سعودي، وكما هو موضح بالصورة السابقة باقي العلاوات في باقي المستويات يمكن الاطلاع عليها من خلال الصورة التوضيحية الماضية، كما يمكنكم الاستعلام عن العلاوة السنوية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الذي يتبع وزارة التربية والتعليم.