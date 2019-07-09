سلم رواتب المعلمين الجديد : خبراء يوضحون تفاصيل رواتب الوظائف التعليمية

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على سلم رواتب المعلمين الجديد، وتضمن سلم الرواتب الجديد 6 مستويات، ويشمل كل مستوى على 6 درجات، بالإضافة إلى ذلك فإنه تم تصنيف المعلمين والمعلمات في المملكة على عدد من الرتب تحت مسميات، مساعد معلم / معلم، معلم ممارس، معلم متقدم، وأخيراً معلم خبير، وتسير رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات وفقاً للرتب والدرجات في السلم الوظيفي.

وتراوحت العلاوات السنوية في سلم الرواتب الجديد ما بين 300 إلى 600 ريال سعودي، لمعلمي ومعلمات المستوى الأول، وتراوحت بين 320 إلى 320 ريال سعودي لمعلمي ومعلمات المستوى الثاني، وتراوحت بين 340 إلى 640 لمعلمي ومعلمات المستوى الثالث، ولمعلمي ومعلمات المستوى الرابع تراوحت بين 310 إلى 580 ريال، وبالنسبة لمعلمي ومعلمات المستوى الخامس تراوحت بين 380 إلى 580 ، والمستوى السادس400 ريال.

سلم رواتب المعلمين الجديد

وقال الدكتور سالم الشهري في تصريحات صحفية تناقلتها العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أن سلم رواتب المعلمين الجديد، يأتي لصالح المعلم والمعلمة المجتهدة، سيبين مدى وجود معلم ذو كفاءة عالية ومعلم ليس به أو لديه أي كفاءات، وأوضح أنه سيكون هناك فترات تجربة، وأشار إلى أن وزارة التعليم السعودية ستنتقل من مبدأ المساواة إلى مبدأ العدل، كما أضاف أن أي تعديل على سلم الرواتب الجديد للمعلمين وفقاً لبعض المعايير والأسس التي وضعتها الوزارة في الاعتبار.

سلم الرواتب الجديد

وكان عدد من الخبراء أوضحوا من خلال تصريحات تم نشرها مؤخراً بعد الإعلان عن سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بعد موافقة مجلس الوزراء، أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات سيكون الحد الأدنى به 5200 ريال سعودي، والحد الأقصى 23170 ريال سعودي، وأن الحد الأدنى في سلم رواتب المعلمات والمعلمين القديم كان 4445 ريال، والحد الأقصى كان 21130 ريال، وبهذا قد أصبح سلم الرواتب الجديد للمعلمين والمعلمات رتب ودرجات تبدأ من مساعد معلم وتنتهي برتبة معلم خبير.