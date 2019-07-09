سلم رواتب المعلمين الجديد 1441 للعام الدراسي الجديد والعلاوة السنوية لكل مستوى

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، نص اعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد 1441، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتضمن سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد 6 مستويات، كل مستوى منهم يحتوي على 6 درجات وظيفية، وكان المركز الوطني للوثائق نشر تفاصيل القرار الجديد الذي صدر قبل أسابيع من الآن، بالموافقة على سلم رواتب المعلمات والمعلمين الجديد لعام 1441.

سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد، كما أعلنت أنه هناك الكثير من العوامل التي يتحدد على أساسها الراتب، من بينها درجة المؤهل، أو الشهادة العلمية الحاصل عليها المعلم أو المعلمة سواء كانت دكتوراه، ماجستير، بكلوريوس، أو دبلوم، وأكت أنه كلما زادت درجة المؤهل العلمي زاد الراتب والعلاوة السنوية الخاصة بالمعلمين، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة العملية.

سلم الرواتب الجديد

وكان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية نشر نص بيان الموافقة على سلم الرواتب الجديد للمعلمين والمعلمات، وتداوله عدد كبير من الصحف والمواقع السعودية، والذي جاء فيه أنه بعد الإطلاع على عدد من الإجراءات، والإطلاع على بعض التوصيات، والإطلاع على بعض القرارات، فقد تم الموافقة على سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد، بالإضافة إلى الموافقة على صرف العلاوة السنوية التي تم تحديدها بناءً على الدرجات الوظيفية والمستويات التي يعمل بها المعلم أو المعلمة.

سلم رواتب المعلمين الجديد

وبحسب ما تم الإعلان عنه في بيان مجلس الوزراء فإن سلم رواتب المعلمين الجديد اشتمل 6 رتب وظيفية وهي، مساعد معلم أو معلم، معلم ممارس، معلم متقدم، وأخيراً معلم خبير، واشتملت 6 مستويات، وشمل المستوى الأولى رتبة مساعد معلم أو معلم من الدرجة الأولى حتى السادسة 300 ريال علاوة سنوية، بينما شملت رتبة معلم ممارس من الدرجة الأولى حتى السادسة علاوة سنوية 500 ريال، بينما شملت رتبة معلم متقدم من الدرجة الأولى حتى السادسة علاوة سنوية 540 ريال، وأخيراً معلم خبير من الدرجة الأولى حتى السادسة على علاوة سنوية 600 ريال.

بينما شمل المستوى الثاني على رتبة مساعد معلم أو معلم من الدرجة الأولى للسادسة علاوة 320 ريال، وعلى رتبة معلم ممارس علاوة سنوية 520 ريال، بينما المعلم المتقدم يحصل على علاوة سنوية 560 ريال، وأخيراً المعلم الخبير يحصل على علاوة سنوية قدرها 620 ريال سعودي، وأضح عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن سلم رواتب المعلمين 1441 الجديد يشمل 6 مستويات، المستوى الأول مساعد معلم أو معلم لمن هم دون البكالوريوس، بينما المعلم الممارس الحاصل على مؤهل البكالوريوس، بينما المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الماجستير، بينما المعلم الخبير هو الحاصل على مؤهل الدكتوراه، وأوضح أحد المعلمين على تويتر، أن الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر بعد 6 درجات يكون بعد 6 سنوات.