سلم رواتب المعلمين والعلاوات في لائحة الوظائف التعليمية عقب اعتمادها

جدول سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد في لائحة الوظائف التعليمية 1440، والتي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، ونشرت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المنية السلم الجديد لرواتب المعلمين، بما في ذلك من مزايا جديدة وتوضيح للمستويات الوظيفية وسقف الرواتب المناظرة للمرتبة التي سيتم التسكين عليها لجميع الوظائف، ورفع الحد الأعلى للراتب، وبهذه المناسبة وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ شكره للمقام السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الموافقة على سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية.

نشرت وزارة التعليم وكذلك وزارة الخدمة المدنية، سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية الجديد، موضحة المستوى الوظيفي والمناظر له من الدرجة أو الرتبة، ثم الوظيفية التعليمية من مساعد معلم و معلم و معلم ممارس ومعلم متقدم ومعل خبير، وسنرفق لكم جدول سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد وشاغلي الوظائف التعليمية 1440، والذي يأتي بهدف زيادة التحفيز لرفع مستوى أداء منسوبي التعليم والنهوض بالعملية التعليمية، بعد أن تضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة رفع السقف الأعلى للأجور ، وزيادة قيمة العلاوات وقيمة مكافأة نهاية الخدمة، والمكافآت التحفيزية لشاغلي وظائف القيادة التربوية و المدرسية .

جدول سلم رواتب المعلمين الجديد

اعتمد مجلي الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وعرضت وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم السعودية، جدول سلم رواتب المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية الجديد، على النحو المبين أدناة.

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

تحدث وزير التعليم عن اهم المزايا التي وردت في لائحة الوظائف التعليمية، والتي نعمل علة ارفاق نسخة منها، حيث قال الدكتور حمد بن محم بن شيخ، أن من بين المزايا ربت التعيين بالتأهيل المهاري والعملي، وكذلك ربت ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية بالجدارة والاستحقاق عن الكفاءة في الالتزام والأداء الوظيفي للمعلم أو المعلمة، أضاف.

“جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، بحيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة”.

أضاف أن اللائحة الجديدة تهتم بانخراط المعلم في البرامج التدريبية الجديدة والتطويرية، والتي تدخل في عناصر تقييم الأداء بما ينعكس على رفع المستوى.