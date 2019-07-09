سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد 1440 بالكامل في مختلف الوظائف التعليمية

شهدت الفترة الماضية حالة كبيرة من البحث والانتظار لإعلان سلم رواتب الوظائف في كافة الحكومات والهيئات بالمملكة العربية السعودية، من أجل معرفة الرواتب التي يتحصل عليها المواطن في حالة الالتحاق بأي من الوظائف المتاحة في الهيئات والوزارات في السعودية بالكامل، وقد عملت كافة الوزارات والهئيات في الفترة الماضية بالتعاون مع الخدمة المدنية، على سلم رواتب الموظفين من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء السعودي للتصديق عليه.

ووافق مجلس الوزراء السعودي صباح اليوم الإثنين، على سلم رواتب الوظائف التعليمية بالكامل، حيث تضمن السلم ستة مستويات مختلفة، لكل مستوى ست درجات، وجاء اعتماد سلم رواتب المعلمين والمعلمات، بعد إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

وحسبما كشف سلم رواتب المعلمين الجديد، أنه تم العمل على تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربع رتب مختلفة، وهي مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

تفاصيل العلاوة السنوية للوظائف التعليمية

واختلفت رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات حسب رتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تراوحت العلاوة السنوية ما بين 300 إلى 600 ريال سعودي لمعلمي المستوى الأول، و 320 إلى 620 لمعملى المستوى الثاني و340 إلى 640 ريال لمعلمي المستوى الثالث، بينما تراوحت ما بين 310 غلى 580 ريال لمعلمي المستوى الرابع، و380 الي 510 لمعلمي المستوى الخامس و 400 ريال لمعلمي المستوى السادس.