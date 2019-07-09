سلم رواتب المعلمين 1441 بعد اعتماده رسمياً من الجهات المعنية ومجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على سلم رواتب المعلمين 1441 الجديد، والذي يتضمن من خلاله عدد 6 مستويات، كل مستوى من هذه المستويات يتكون من 6 درجات وظيفية أو رتب وظيفية، بالإضافة إلى ذلك فإن كل درجة وظيفية لها علاوة سنوية تختلف من درجة إلى أخرى، وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قد نشر قبل أيام تفاصيل قرار الجهات المعنية بعد الموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية 1441.

سلم رواتب الوظائف التعليمية 1441

وبحسب ما تم نشره من قبل الجهات المعنية، فإن سلم رواتب الوظائف التعليمية 1441 شمل عدد من الرتب والدرجات الوظيفية وهي معلم خبير، معلم متقدم، معلم ممارس، مساعد معلم أو معلم، وكل درجة وظيفية لها علاوة سنوية تختلف عن الأخرى كما سبق وتم التنويه، بالإضافة إلى أن راتب كل درجة وظيفية يختلف عن الدرجة الأخرى، بما فيها سلم رواتب المعلمين الجديد أو سلم رواتب المعلمات.

سلم الرواتب الجديد

وكان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، نشر من خلال بيان تداوله عدد من المواقع والصحف السعودية جاء فيه، أنه بعد الإطلاع على معاملة الديوان الملكي رقم 55360، وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من الأمر الملكي الصادر في 3 / 3 / 1414، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء في المملكة الصادر في 13/ 1 / 1402، وبعد الإطلاع على عدد من التوصيات التي تم إعدادها، فإن مجلس الوزراء في المملكة وافق على قرار سلم الرواتب الجديد الخاص بالمعلمين.

سلم رواتب المعلمين 1441

سلم رواتب المعلمين 1441 اشتمل على عدد من المستويات، وكل مستوى يشمل عدد من الدرجات، ويشمل المستوى الأول الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة على رتبة مساعد معلم أو معلم علاوة سنوية 300 ريال، ورتبة معلم ممارس من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة على علاوة سنوية 500 ريال، وعلى رتبة معلم متقدم من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة 540 ريال، وعلى رتبة معلم خبير من الدرجة الأولى وحتى السادسة علاوة سنوية قدرها 600 ريال.

بينما شمل المستوى الثاني من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة على رتبة مساعد معلم أو معلم على علاوة سنوية 320 ريال، وعلى درجة معلم ممارس من الدرجة الأولى إلى السادسة على علاوة سنوية 520 ريال، بينما على رتبة معلم متقدم من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة 560 ريال، وأخيراً على رتبة معلم خبير من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة على علاوة سنوية قدرها 620 ريال، ويمكن الإطلاع على باقي سلم رواتب المعلمات والمعلمين الجديد من خلال نص القرار الذي نشره مجلس الوزراء.

على الجانب الآخر تدول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خبر سلم رواتب المعلمين الجديد بفرح كبير، خاصةً بعد نشر علاوة الوظائف التعليمية، فيما استنكر البعض الآخر من المعلمين والمعلمين الزيادات الجديدة، وأكد عدد منهم أن السلم الجديد سيلبي كافة احتياجاتهم في الفترة المقبلة، وكانت العديد من الصحف قد نشرت في وقت سابق عن ملامح سلم رواتب المعلمين والمعلمات، التي تم اعتمادها من قبل وزير التعليم السابق أحمد العيسى.