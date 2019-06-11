سند محمد بن سلمان الدفعة الرابعة قيد التحقيق وخطوات التسجيل في الدفعة الخامسة عبر snad.org.sa

سند محمد بن سلمان الدفعة الرابعة، يترقب الالاف من المواطنين ايداع سند محمد بن سلمان الدفعة الرابعة وخاصة حديثو الزواج، وذلك بعدما تم صرف الدفعة الثالثة من سند محمد بن سلمان خلال الاسابيع الماضية، ومن خلال السطور القادمة سنشرح لكم خطوات التسجيل في الدفعة الخامسة من سند محمد بن سلمان عبر موقع snad.org.sa وشروط الاهلية.

سند محمد بن سلمان الدفعة الرابعة

وكما نشر فأن سند محمد بن سلمان الدفعة الرابعة قيد التحقيق، فيما أوضح برنامج مبادرة سند محمد بن سلمان أن التسجيل متاح في الدفعة الخامسة من الدعم، والآن يتم التحقق من الدفعة الرابعة ضمن مبادرة الزواج.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

ويمكن التسجيل في سند محمد بن سلمان الدفعة الخامسة من خلال اتباع تلك الخطوات:

اضغط هنا موقع برنامج سند محمد بن سلمان اختر صفحة “مبادرة سند الزواج” تأكد من مطابقة الشروط عليك قم بانشاء حساب وادخل البيانات المطلوبة اجتاز دورة الوعي المالي ستصلك رسالة اعتماد الطلب

شروط الاهلية في سند محمد بن سلمان

أن يكون كلا الزوجين سعوديين. أن يكون الزوا الاول للرجل. أن يتراوح عمر الرجل ما بين 21 إلى 40 عام، وعمر المرأة ما بين 18 وحتى 40 عام. أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى. لا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال. لا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة. لا يزيد المهر عن 50 ألف ريال. أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة. إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

مبادرة سند محمد بن سلمان

يذكر أن أن برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة غير ربحية، فهو يأتي في اطار حرص ولي العهد على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية.