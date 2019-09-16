سيارة بورش 2019 هدية تركي آل الشيخ لمن يتوقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا غداً

صرح تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية عن سيارة بورش جيب ماكان 2019 هدية مسابقة توقعات نتيجة مباراة الميريا و جيرونا القادمة التي تذاع غداً الثلاثاء الموافق يوم 17 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية، وأثارت المسابقة اعجاب الملايين على نطاق واسع في جميع أنحاء الوطن العربي بما انه فاتح المسابقة والتوقع لأي شخص يتوقع النتيجة الصحيحة ويستوفي الشروط التي حددها للدخول في المسابقة.







شروط مسابقة تركي آل الشيخ لربح سيارة بورش جيب 2019

قال تركي آل الشيخ أن الفوز عن طريق السحب لكل شخص فعل كل الشروط وتوقع نتيجة صحيحة، علماً بأن الشروط المحددة تكون على النحو التالي:-







عمل شير للبوست على فيس بوك أو ريتويت للتغريدة على تويتر.

متابعة جميع الحسابات الخاصة بـ تركي آل شيخ على السوشيال ميديا.

علماً بأن يتوقف المسابقة واستقبال النتائج مع بدء المباراة ليتم السحب بعدها على الأجوبة بالتوقعات الصحية لمن استوفوا الشروط ومتابعة الحسابات وعمل الشير والريتويت.

كما أكد تركي آل شيخ أن تلك السيارة هدية المسابقة أن تكون من حق الفائز حال الفوز بعد المباراة على أن يكون توقعاته صحيحة وقد أتم الشروط المحددة التي هي عبارة عن متابعة حساباته وشير و ريتويت، وهذا ليس للسعوديين فقط بل لجميع الوطن العربي والعالم وأضاف في النهاية التوفيق للجميع.