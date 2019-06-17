أجواء شديدة الحرارة وسقوط أمطار بعد الظهيرة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيانها الصادر اليوم الإثنين الموافق 17-06-2019 عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- وهو استمرار الطقس الحار بل يتجه إلى شديد الحرارة في المنطقة الشرقية ويمتد تـأثيره للأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية ووسط المملكة، وتكون الرياح نشطة مثيرة للغبار الأتربة فتحد من الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي للبحر.

حالة الطقس والسحب الرعدية المصحوبة بالأمطار

أما عن السحب فتكون رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما تمتد السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار إلى أن تصل لمرتفعات الباحة.

حركة الرياح وارتفاع الموج

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، وذات سرعة 18 – 45 كم / س، ويعد ارتفاع الموج مؤشرا لسرعة الرياح فيكون ارتفاعه من متر إلى مترين وهو هنا في حالة متوسطة الموج، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربية شمالية غربية وسرعتها 16 – 38 كم /س، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالته أيضا متوسطة.