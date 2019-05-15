شراء سندات الهدي والأضاحي 1440 وسعر سند الهدي أو الأضحية

طرق شراء سندات الهدي و الأضاحي 1440 بينها مشروع المملكة للإفادة من الهدي أو الأضاحي، بجانب سعر سند الهدي الواحد أو سعر سند الأضحية الواحدة على حسب نوعها إن كان الهدي أو الأضحية من الأغنام أو من الإبل، وذلك قبيل أسابيع من حلول موسم الحج 1440، حيث عمل المشروع على تقديم الحلول الإلكتروني للمواطنين وحجيج بيت الله الحرام، عبر توفير عدة وسائل إلكتروني لشراء الهدي أو الأضحية ودفع قيمتها عبر طرق السداد التي لا تستوجب توجه المواطن أو الوافد لإتمام تلك العملة بنفسة.

المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي، أشار إلى إمكانية شراء الهدي أو الأضحية من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، ودفع قيمة سندات الهدي أو الأضحية أو الصدقة وغيرها، من خلال الحسابات البنكية، ويمكن تنفيذ تلك العمليات عبر التطبيقات على الهواتف الذكية الخاصة بالمشروع، موضحا الجهات التي تعاقد معها المشروع لتقديم خدمة شراء سندات الهدي والأضاحي لموسم حج 1440.

طرق شراء سندات الهدي والأضاحي

تتعدد طرق شراء سندات الهدي أو الأضاحي عبر موقع المشروع، أو من خلال الجهات التي تم التعاقد معها ومنها، البريد السعودي،ظ وبنك الراجحي وشركة الاتصالات السعودي stc، وللحجاج في بيت الله الحرام، يمكن شراء السند من خلال خدمة المسار الإلكتروني للحج، أو من منافذ البيع بجوار الحرم، واليكم رابط موقع مشروع المملكة للإفادة والحج لتقديم الطلبات وشراء السندات.

سعر سند الهدي أو الأضحية

على حسب ما نشر من موقع “أضاحي” فإن سعر سند الهدي أو الأضحية من الأغنام قد يبلغ 490 ريال وهي خدمة غير متوفرة، فيما يكون السعر الفدية أو الكفارة بنفي الرقم.