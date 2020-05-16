شرح تسجيل ولي امر جديد في نظام نور

تسجيل ولي امر جديد في نظام نور ، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها أولياء الأمور فى المملكة العربية السعودية وذلك بعد فتح باب التسجيل أولياء الأمور الجدد فى النظام، ويمكن النظام ولي الأمر من معرفة درجات الطالب ونسبة الحضور والغياب

نظام نور

نظام نور هو نظام إلكتروني حديث أنشأته المملكة العربية السعودية بهدف تطوير منظومة التعليم لديها عن طريق الجمع بين أولياء الأمور والمعلمين معاً فى منظومة إلكترونية واحدة، ويمكن النظام أولياء الأمور من التحدث مع المدرسون بسهولة ومعرفة مستوى الطالب ومتابعة سير العملية التعليمية للأبناء.

دخول ولي الأمر نظام نور

يسمح نظام نور دخول ولي الامر بإدخال رقم الهوية فقط ويستطيع أن يقوم بمعرفة نسبة حضور وغياب الأبناء وايضاً متابعة درجات الفصول الشهرية ونتائج الامتحانات النهائية.

تسجيل ولي امر جديد نظام نور

يمكن تسجيل ولي امر جديد في نظام نور من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونى و اتباع الخطوات الأتية:

اختيار تسجيل ولي أمر جديد.

تعبئة رقم الهوية الخاص بولي الأمر,

ادخال تاريخ الميلاد الخاص بولي الأمر,

كتابة أسم المستخدم فى الخانة المخصصة.

ادخال الارقام الموجودة فى صورة التحقق.

الضغط على زر التالي لمتابعة التسجيل.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال اسم الطالب وتحديد الإدارة التعليمية.

كتابة صف الأبن وتاريخ ميلاده وتحديد مدرسته.

ادخال عنوان سكن الطالب ثم بيانات الاتصال.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تقييم النظام والضغط على زر التسجيل.

معرفة نتيجة الطلاب نظام نور

يمكن للطلاب معرفة نتيجة اختبارات الفصل الدراسى الثانى من نظام نور وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

كتابة اسم المستخدم و ادخال رقم المرور.

ادخال رمز التحقق الموجود فى الصورة.

الدخول إلي صفحة تقارير الطالب.

اختبار الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الثاني.

كتابة رقم الهوية فى الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر عرض النتيجة.

يتم عرض تقرير بنتيجة الفصل الثاني.

وفي خاتمة المقال نكون قد عرضنا لكم طريقة تسجيل أولياء الأمور الجدد في نظام نور وايضاً خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط.

