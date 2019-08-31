شرح طريقة الإستعلام عن التأشيرة برقم الطلب

أتاح موقع وزارة الخارجية السعودية الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب وتشمل هذه الخدمة المواطن السعودي وغيره كالزائر أو المقيم بالمملكة ،وتأتى هذه الخدمة الإلكترونية ضمن إطار تطوير الخدمات الإلكترونية؛وبالتالي أصبح من السهل الوصول إلى الخدمة المطلوبة سواء الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة زيارة دولة مجاورة مثل تأشيرات المقيمين خارج المملكة سواء في الدول العربية أو الأجنبية .

خدمة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية

تأتي خدمة اإنجاز للتأشيرات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الخارجية السعودية في مقدمة المنصات التي توفر خدماتها للأفراد والقطاعات من خلال إدخال البيانات المطلوبة عبر موقع الوزارة .

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

وكما ذكرنا مسبقًا أن التأشيرة الإلكترونية تختلف في أنواعها فمنها تأشيرة العمرة وتأشيرة الحج وتأشيرة زيارة عائلية وتأشيرة مد زيارة عائلية وتأشيرة عمل وتأشيرة إقامة،كما يتوفر لزائر الموقع دليل الخدمات يتم من خلاله التعرف على التأشيرات وقائمة الطلبات، وسوف نقوم بعرض كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب كما هو موضح بهذا الشكل

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منصة التأشيرات الإلكترونية

يمكن لزائر الموقع التعرف على صلاحية التأشيرة ومعرفة موعد صدورها من خلال زيارة -منصة التأشيرات الإلكترونية منصة التأشيرات الإلكترونيةإدخال رقم الطلب لضمان استكمال عملية الاستعلام بنجاح .

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

يتوفر للزائر متابعة حالة التأشيرات برقم الطلب إلى ان يتم صدورها ،وأيضًا يتوفر عمليات الدفع من خلال خدمة إنجاز الإلكترونية .