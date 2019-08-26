شرح طريقة التقديم على القروض الإجتماعية من البنك السعودي للتسليف والإدخار

يعدّ برنامج القروض الإجتماعية هو أحد أنشطة البنك السعودي للتسليف والإدخار ،ويهدف هذا البرنامج في مقامه الأول إلى إستهداف الشريحة صاحبة الدخل المنخفض ،فيقدم لهم قروضًا لتعينهم على سد حاجتهم الأساسية ويشمل هذا البرنامج الفرد أو الأسرة ، وضمن إطار الحديث عن توفير الخدمات الإلكترونية للمواطن السعودي يمكن أن يتقدم صاحب القرض بطلب آليًا من خلال موقع البنك السعودي للتسليف والإدخار .

الشروط العامة للتقديم على القرض

تجدوها على هذا الرابط :https://www.klma.org/?p=353013

المستندات المطلوبة للتقديم على القرض

متوفرة أيضًا على هذا الرابط :https://www.klma.org/?p=353013

خطوات التقديم للقرض الإجتماعي

يمر التقديم للقرض الإجتماعي بثلاث مراحل وهي :

المرحلة الأولى

يتم التقديم للقرض الإجتماعي عن طريق خدمة التقديم الألكتروني للقروض –خدمة التقديم الألكتروني للقروض

إذا كان المستخدم لديه حساب في البنك السعودي للتسليف والإدخار فيتقدم بالدخول على حسابه .

إذا لم يكن للمستخدم حساب في البنك السعودي فيتقدم بتسجيل حساب جديد بعد إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية .

يتلقى البنك طلب القرض وتحديده بعد التسجيل مباشرة .

المرحلة الثانية

يتم إنشاء حساب مستخدم جديد وكلمة مرور جديدة وتسجيل الدخول في بوابة الأحوال المدنية من خلال هذا الرابط-http://www.cspd.gov.jo/

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على حسابه من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني-بعد إجراء الخطوات الآتى ذكرها:

الدخول على الخدمات الإلكترونية – يتم الدخول على خدمات غير المسجلين يتم الدخول على خدمات الأحوال المدنية يتم الدخول على خدمة بياناتي-https://twitter.com/ahwalksa/status/885884233851523073?lang=en يُجيب المستخدم على سؤال إختياري . يتم الموافقة بعد التأكد من البيانات المسجلة بالطلب. يتم طباعة معلومات التفويض.

المرحلة الثالثة

-وهي المرحلة الأخيرة “مرحلة تقديم طلب القرض،من خلال تقديم كافة الأوراق المطلوبة ومن ثم يتم تسليمها إلى أحد فروع البريد السعودي،حتى توصيلها للبنك السعودي للتسليف والإدخار.