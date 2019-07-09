شرح طريقة تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية الوطنية والرقم السري

رابط تسجيل دخول حساب المواطن يعتبر محل بحث كبير الآن في المملكة العربية السعودية وذلك من قبل المستفيدين للبرنامج الدعم الحكومي، حيث سيتم صرف الدعم الخاص بالبرنامج خلال الساعات القليلة المقبلة، وبحسب النظام المتبع في البرنامج يلزم على كل شخص مستفيد الدخول علي الموقع الإلكتروني الذي يتبع البرنامج من اجل الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق بشكل إلكتروني عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وضعت الحكومة السعودية بعض من شروط الأهلية في حساب المواطن حتى يستطيع باقي المواطنين الغير مسجلين بالبرنامج التعرف على معايير الحصول على الاستحقاق الشهري بكل سهولة فمن ضمن تلك الشروط هي أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مقيما بشكل دائم بالسعودية، حتى يستطيع الحصول على الراتب الشهري بكل سهولة، وكذلك اشترط البرنامج علي المسجلين حديثا بأنه يلزم أن لا يكون دخل الأسرة لا يتعدى العشرة آلاف ريال سعودي.

تسجيل دخول حساب المواطن

يمكن لجميع الأفراد المستقلين وأصحاب الدخل المحدود الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني من اجل التأكد من صحة البيانات وخاصة رقم الايبان للحساب البنكي، حتى لا يحدث أي مشاكل أثناء صرف المستحقات المالية لجميع المواطنين على مستوى المملكة العربية السعودية.

الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن علي موقع تويتر حث جميع المواطنين الذين لا يقوموا بالتسجيل بالدخول على الموقع الإلكتروني من اجل الاستفادة من الدعم الحكومي، علما بأنه يمكن الحصول على مستحقات الدفعة المقبلة وباقي الدفعات السابقة في حالة أن ثبت صحة المستندات المقدمة بحالة المستفيد الاجتماعية والصحية.