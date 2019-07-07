شرح كيفية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بالمملكة العربية السعودية عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك عن طريق تصريح رسمي صدر من خلال الوزارة لكل مستفيد من مقطوعه الضمان الاجتماعي، ويدعم برنامج المساعدة المقطوعة محدودي الدخل، كما يجب ألا يقل سن المتقدمين عن سن 35 سنة للحصول علي المساعدة المقطوعة، وتهدف المملكة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنيين في ظل إرتفاع الأسعار، وتقدم المقطوعة للأسر والأفراد التي تحتاج إلى الدعم وتمنح لهم كمبالغ شهريه، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق الاتصال علي رقم 19911، ومن خلال موقع كلمة نعرض لكم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية.

شروط الحصول علي المساعدات المقطوعة

أن يكون المتقدم مواطن سعودي.

ألا يقل سن المتقدم عن 35 سنة.

لا يوجد لديه معاش الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم ليس لديه سجل تجاري.

تُمنح المساعدات المقطوعة للفقراء ومحدوي الدخل.

عدم وجود أي املاك للمتقدم.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

. ثم قم بكتابة رقم الهوية ورقم التحقق الخاص بك.

بعد ذلك قم بالضغط على عرض.

بغد ذلك سيظهر أمامك بيان يوضح حالتك من المساعدة المقطوعة، وموعد الحصول عليه.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة