شرح كيفية تجديد الإقامة في السعودية

موقع أبشر من أبرز المواقع التي توفر الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية،لذلك أصبح أمر تجديد الإقامة أسهل وأسرع على مستخدمي موقع أبشر ،حيث يمكنك القيام بكافة الإجراءات المطلوبة وأنت بالمنزل بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب لمكتب الجوازات ،أما عن طريقة التسجيل في الموقع فسوف نذكرها بالتفصيل
طريقة التسجيل في موقع أبشر
- يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية
- يسجل المستخدم دخوله على الموقع باختيار “مستخدم جديد” إذا كان دخوله الموقع للمرة الأولى
- إذا كان المستخدم لديه حساب على الموقع فعليه كتابة بياناته الشخصية كرقم الهوية وكلمة المرور ويسجل دخوله
- يتم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الجوازات ومن ثم اختيار “تجديد الإقامة “المعروضة على الشاشة
- تظهر للمستخدم صفحة إلكترونية مسجل بها كل العمال الذين يعملون لديه ،وكل اسم مرفق معه رقم الهوية وتاريخ إصدار الإقامة وموعد انتهاء الإقامة ومدى صلاحيتها
- يتم تحديد العامل المراد تجديد الإقامة له ، ثم تحدد فترة تجديد الإقامة ويمكنك قراءة الشروط الخاصة بالإقامة قبل الضغط على الموافقة على الشروط، ثم يتم الضغط على زر التحديد
- يتم الضغط على كلمة تأكيد بمجرد ظهور صفحة جديدة للمستخدم
- تأتي المرحلة الأخيرة وهي إخبار الموقع للمستخدم بجملة “تمت العملية بنجاح”وبعد ذلك يتم الضغط على “استلام الوثيقة” وهنا يتم استلام الوثيقة بشكل إلكتروني أو عن طريق البريد السعودي وهي خدمة مدفوعة الأجر عند الاستلام ،كما يمكن المستخدم استلام الوثيقة من أحد مكاتب الجوازات
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