شرح كيفية تجديد الإقامة في السعودية

موقع أبشر من أبرز المواقع التي توفر الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية،لذلك أصبح أمر تجديد الإقامة أسهل وأسرع على مستخدمي موقع أبشر ،حيث يمكنك القيام بكافة الإجراءات المطلوبة وأنت بالمنزل بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب لمكتب الجوازات ،أما عن طريقة التسجيل في الموقع فسوف نذكرها بالتفصيل

طريقة التسجيل في موقع أبشر