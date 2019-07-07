شرح موقع بلاك بورد الكلية التقنية وتسجيل الدخول عبر رابط lms.elearning.edu.sa

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية أطلقت موقع الإلكتروني لكى يسجل فيه جميع الطلبة والطلبات من اجل التسجيل فى نظام البلاك بورد الجديد، حتى يستطيعوا من خلاله معرفة المناهج والمقررات وكافة التفاصيل الخاصة بالدورات التدريبية والتعليمية التي تقيمها الكلية التقنية بجميع الفروع علي مستوي المملكة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التسجيل المباشر حتى نسهل الأمر على جميع المتدربين والمتدربات الراغبين فى الانضمام في تلك الاختبارات.

موقع بلاك بورد الكلية التقنية

المؤسسة العامة التابعة للتدريب التقني والمهني بوابة المتدربين tvtc تسعي لتوفير كافة الخدمات الإلكترونية الحديثة مثل توفير تطبيق نظام رايات بلاك بورد حيث يوفر برنامج «Blackboard» العديد من المزايا والتطبيقات التى يمكن من خلالها التعرف على مواعيد بدء الدارسة واختيار الشعب والجدول الدارسي وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمصاريف وغيرها.

يمكن لأي شخص متدرب أو متدربة الدخول علي نظام بلاك بورد الكلية التقنية من خلال الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية، حيث سنوضح لكم طريقة التسجيل عبر النظام الإلكتروني لكى يستطيع جميع المتدربين والمتدربات الحصول على كافة المعلومات المراد البحث عنها بشكل تفصيلي.

الدخول على موقع نظام رايات الكلية التقنية .

. تسجيل الدخول برقم السجل المدني الخاص بكل طالب وطالبة.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الشخصية لاختيار التخصص.

بعدها سنقوم بتحديد الفترة الصباحية أو المسائية.

أخيرا سنقوم بتسديد الرسوم إلكترونيا.

عقب الانتهاء من تلك الخطوات سوف يحصل كل متدرب ومتدربة على رقم أكاديمي يمكن من خلاله الدخول على صفحة خدمات نظام رايات لكى يتطلعوا من خلالها على المناهج والكتب وغيرها من التفاصيل.