شرطة الرياض تلقي القبض على الشاب صاحب فيديو إطلاق النار بمحافظة وادي الدواسر بعد قرار توقيفه من النائب العام

ظهر مقطع فيديو انتشر بشكل كثيف في الساعات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، يُظهر شاب يطلق أعيرة نارية من سلاح رشاش أمام أحد المنازل بشكل عشوائي في إحدى المناسبات، مما أصاب المواطنين بالذعر والفزع، وكادت أن تحدث كارثة، وسرعان ما تحركت شرطة الرياض بالمملكة للاستدلال ومعرفة هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو، فقامت بإجراء عمليات البحث والتحري، حتى تمكنت في النهاية من تحديد هويته وتم القبض عليه، وذلك حسبما ذكر المقدم شاكر بن سليمان التويجري المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض.

وصدر يوم أمس قرار من النائب العام السعودي بالقبض على الشاب المذكور، وقامت الجهات الأمنية في الحال بالقبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو في العقد الثاني من عمر، من محافظة وادي الدواسر، وتم إيقافه في وادي الدواسر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه، وأوضحت بعض المصادر أن قرار التوقيف يشمل والد الشاب أيضاً.

من جانبها أكدت شرطة الرياض أنها تعمل جاهدة على سلامة المواطنين وتأمينهم كما تحرص وزارة الداخلية السعودية تشدد حرصها على أمن المملكة العربية السعودية وأمن مواطنيها والجاليات المقيمة بالمملكة، وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية ستعمل بكامل قوتها و حزمها وعزمها و صرامتها لردع أعداء الوطن وكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع السعودي وسلامته وتحديد استقراره.