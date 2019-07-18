شركات استقدام العمالة المنزلية – العمل تحذر من ابتزاز المواطنين والالتزام باسعار مساند

شركات استقدام العمالة المنزلية ، حيث قال عدد من المواطنين أن مكاتب الاستقدام تستغل حاجتهم للخامات ويتم إجبار المواطن على دفع مبالغ فلكية مخالفة تماماً لـ نظام مساند، وفي هذا السياق دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور أل فاضل وزارة العمل والتنمية أن لا تعلن عن أسعار الاستقدام في مساند قبل التأكد من تطبيقها من قبل مكاتب الاستقدام والالتزام بالتسعيرة المحددة، ومن لا يلتزم يعرض نفسه للمسائلة القانونية نظراً لمخالفة القوانين واللوائح المحددة وأسعار مساند استقدام العمالة المنزلية.

وفي هذا الصدد تم تعديل رواتب العمالة المنزلية الأثيوبية التفاصيل من خلال رابط تعديل رواتب العمالة المنزلية ..تكلفة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة، وها قد حذرت وزارة العمل والتنمية مكاتب الاستقدام أو شركات استقدام خادمات من عدم الالتزام بأسعار مساند الذي من خلاله يتم استقدام الخادمات وطباعة التأشيرة من خلال رابط طباعة التأشيرة من مساند – كيفية استخراج تأشيرة إلكترونياً لاستقدام عمالة منزلية عبر مساند.

شركات استقدام العمالة المنزلية

صرح الدكتور أل فاضل المتخصص في الشؤون القانونية من شركات استقدام العمالة المنزلية التي لم تلتزم بتسعيرة نظام مساند من توقيع عقوبات كبيرة وإلغاء رخصة مكتب العمل من أجل وضع حد رادع لضبط مكاتب الاستقدام وإجبارها على الالتزام بأسعار مساند المخفضة، ويتم هذا من خلال مساند تسجيل الدخول واستكمال الإجراءات من اجل استقدام عمالة منزلية أو خادمة، كما يتيح مساند استخراج تأشيرة سائق خاص إلكترونياً، ويعد نظام مساند ضمن المواقع الرسمية التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين بطريقة إلكترونية سريعة.

ودعا أل فاضل أي مواطن يرى أن مكاتب الاستقدام أسعارها مبالغ فيها وغير أسعار مساند عليك بتقديم الشكاوى ضد المكاتب المخالفة للقانون عبر أرقام وزارة العمل المجانية 19911 أو من خلال خدمة صوتك مسموع، ليتم إتخاذ الإجراءات ضدهم من أجل تحقيق العدالة.