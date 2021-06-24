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شركة أرامكس رقم خدمة العملاء الموحد وطرق التواصل

بواسطة عزت محمد
شركة أرامكس رقم خدمة العملاء الموحد

شركة أرامكس في المملكة تقوم بدور هام في الشحن والتوصيل لكافة أنحاء المملكة ولها فروع في عدد من الدول العربية، وتعمل شركة أرامكس على توفير وسائل التواصل مع العملاء في كل مكان لمتابعة الشحنات أو الاستفسار عن شحنة أو طلب شحنة من مكان ما، وتوفر الشركة الاتصال من خلال رقم الشركة الموحد أو من خلال الاستعلام عن أرقام الفروع من موقع الشركة والاتصال على الفرع المراد التعامل معه.

1 شركة أرامكس
2 رقم خدمة عملاء شركة أرامكس الموحد
3 طرق التواصل مع شركة أرامكس

شركة أرامكس

واحدة من أكثر الشركات العاملة في المملكة في مجال الشحن والتوصيل ولها عدة فروع في محافظات المملكة منها منطقة مكة، وجدة، والرياض، والظهران وغيهرا من الفروع التي تقدم خدمات الشحن من كافة المناطق في المملكة والتوصيل لكافة المحافظات القريب منها والبعيد.

رقم خدمة عملاء شركة أرامكس الموحد

تقدم الشركة من خلال الرقم الموحد إمكانية التواصل مع خدمة العملاء والتي بدورها تتواصل مع كافة الفروع وتقوم بالرد على أسئلة المتصل، وتقوم بحل المشكلات التي يواجهها بعض العملاء في تتبع الشحنة أو تأخيرها، ويمكن الاتصال على الرقم” 920035200- 920027447

رقم خدمة العملاء
شركة أرامكس رقم خدمة العملاء الموحد

طرق التواصل مع شركة أرامكس

توفر الشركة من خلال موقعها الإلكتروني العديد من طرق التواصل وتتبع الشحنات من خلال التالي:

من خلال خدمة الدعم على موقع شركة أرامكس الإلكتروني يتم تقديم شكوى أو اقتراح أو استفسار، أو سؤال عن شحنة.

  • يتم الدخول على موقع الشركة على الإنترنت.
  • الضغط على الدعم والماعدة ومنها اتصل بنا.
  • الدخول على نموذج الشركة وتحديد الفئة.
  • إدخال اسم الطالب والبريد الإلكتروني.
  • تحديد البلد وكتابة الرمز البريدي، والمدينة والولاية.
  • إدخال رقم الهاتف وكتابة عنوان الموضوع.
  • كتابة الرسالة والضغط على إرسال.

تشمل خدمة اتصل بنا على موقع شركة أرامكس طلب الدعم، وتقديم شكوى ونموذج المطالبة للشحنات المفقودة.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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