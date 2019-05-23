شركة الكهرباء السعودية : شكل فاتورة الكهرباء الجديدة وكيفية الاستعلام عن الفاتورة ودفعها إلكترونياَ

أعلنت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية شكل الفاتورة الجديدة كما وضحت طريقة الاستعلام عنها وقراءتها ، وذلك تسهيلاَ علي المواطنين بدفع فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني بسهولة ويسر ، تحتوي الفاتورة الإلكترونية للكهرباء علي كل من اسم المستفيد ، عنوانه ، إجمال ي استهلاكه للكهرباء ،رقم الاشتراك ، بداية ونهاية فترة الدفع ، قيمة الاستهلاك .

شكل فاتورة الكهرباء الإلكترونية

كما تحتوي الفاتورة علي رقم حساب المشترك ، تاريخ أصدار الفاتورة ،آخر ميعاد لتسديد الفاتورة ، مبلغ الفاتورة المطلوب سداده وفقأ للاستهلاك ، يليه فقرة جديدة تحتوي علي كل من قيمة الاستهلاك ، العداد ، المبلغ المطلوب دون ضريبة ، الضريبة ، المبلغ مضاف إليه الضريبة ، رصيد السابق للفاتورة السابقة .

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياَ

وفرت شركة الكهرباء علي المواطنين الذهاب للشركة لدفع الفاتورة و استبدالاتها بخدمة الاستعلام عن الفاتورة و خدمة دفع فاتورة من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء في السعودية .